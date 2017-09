24-jähriger Mann nachts auf Brücke überfallen

Ein stark betrunkener Mann wurde am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Friedrichstadt überfallen. Offenbar war der 24-Jährige auf dem Heimweg vom Oktoberfest-Bierzelt, als er an der Straßenbahnhaltestelle Schlachthofbrücke zwischen 0 und 1 Uhr von einem unbekannten Räuber niedergeschlagen wurde.

Der Geschädigte konnte aufgrund seiner hohen Alkoholisierung keine näheren Angaben zu dem Überfall machen – einmal davon abgesehen, dass er nun auch sein Portemonnaie vermisst. (SZ/lex)

Die Polizei hofft nun auf Bierzelt-Besucher und andere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Überfall machen? Hinweise an 4832233.

