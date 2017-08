24-Jähriger fordert erst Geld und dann einen Freibrief

Betrunkenen auf offener Straße beraubt Zittau. In der Nacht zu Samstag soll sich in Zittau ein Raub ereignet haben. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers wurde in die Albertstraße zu einer verletzten Person gerufen. Der 53-jährige Geschädigte gab an, zuvor von drei Unbekannten niedergeschlagen worden zu sein. Die Räuber sollen ihm anschließend sein Handy gestohlen haben. Ein bei dem Geschädigten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 3,18 Promille. Er kam zur Untersuchung in ein Klinikum. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (szo)

Werkzeugdiebstahl aus Garage Neusalza-Spremberg. In Neusalza-Spremberg sind Diebe in der Nacht zu Sonntag in eine Garage an der Poststraße eingedrungen. Aus dieser entwendeten sie drei Kettensägen, zwei Einhandkettensägen sowie zwei Akkuheckenscheren der Marke Stihl im Gesamtwert von 6 000 Euro. Der Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Silbernes Moped gestohlen Zittau. Wie der Polizei am Samstagvormittag mitgeteilt wurde, haben Diebe im Verlauf der vergangenen drei Wochen in Hartau ein silberfarbenes Moped gestohlen. Die Simson S 51 mit dem Versicherungskennzeichen 353 BAR verschwand aus einer Garage an der Oberen Dorfstraße. Den Zeitwert bezifferte der Eigentümer mit etwa 1 200 Euro. Nach der Simson wird gefahndet. (szo)