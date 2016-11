Ostrau. Von der Mügelner Straße nach links auf die B169 in Richtung Döbeln bog am Mittwoch der 83-jährige Fahrer eines Toyota ab. Dabei kollidierte der Toyota mit einem entgegenkommenden Opel. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro.

Abgekommen und angestoßen

Kriebstein/OT Ehrenberg In einer Kurve der Dorfstraße (S 32) kam am Mittwoch ein in Richtung Rossau fahrender Seat nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei erlitt die 64-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10000 Euro.