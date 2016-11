24 Fenster öffnen sich im Erholungsort Familien und Unternehmen aus Schellerhau laden in der Adventszeit zu sich ein. Und wer die Augen aufhält, wird noch Erstaunliches entdecken.

Zum lebendigen Weihnachtskalenderlädt die Peter-Baude auch dieses Jahr wieder zu Glühwein und Plätzchen. © Frank Baldauf

Die Schellerhauer haben sich für die Weihnachtszeit etwas Besonderes ausgedacht. Mit einem lebendigen Adventskalender wollen sie Gäste auf ihren Erholungsort neugierig machen und Einwohner wieder ein bisschen mehr zusammenrücken lassen. Damit haben sie schon in vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Wie der Ortschaftsrat informiert, fanden sich auch diesmal wieder 24 Gastgeber. Das sind Familien genauso wie Unternehmen, die sich etwas einfallen ließen, damit sich jeden Tag ein Türchen öffnet. Besucher und Einheimische, die aufmerksam durch den Ort gehen, können so bis zum Heiligabend jeden Tag etwas Neues entdecken und manchmal auch etwas erleben.

Denn einige Gastgeber zeigen nicht nur etwas Weihnachtliches in ihrem Vorgarten oder Fenster. Manche von ihnen laden zu sich ein. Los geht es am 1. Dezember im Best Western Hotel Stephanshöhe. Alle Besucher treffen sich 19 Uhr zum Lampionumzug. Unternehmungslustige sollten sich dann den 5. Dezember vormerken. Das Pfarrhaus wird 16 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein einladen. Am 9. Dezember ist Familie Heinrich in der Hausnummer 80 ab 18 Uhr Gastgeber für einen Hüttenabend. In der Peter-Baude werden am 10. Dezember vormittags Glühwein und Kekse gereicht. Am nächsten Tag, am dritten Advent, löscht mal nicht die Freiwillige Feuerwehr, sondern brennt ein Zündholz an – nur fürs Lichtlein. Interessierte können sich am und im Gerätehaus ab 15 Uhr zu einem gemütlichen Nachmittag treffen. Wer Lust hat, darf auch die Feuerwehrtechnik besichtigen. Die Familie C. Baunack und Frau Riemer, Hausnummer 112, öffnen ihre Tür am 12. Dezember ab 17 Uhr zu einem Gaumenschmaus. Der Kindergarten Zwergenhäusel lädt am 14. Dezember ab 10 Uhr zum Rodeln ein. Sollte der Schnee nicht reichen, wird gewandert. Familie Richter, Nr. 24, veranstaltet am 16. Dezember, 18.30 Uhr, ein Hof- und Scheunenfest. Weitere Gastgeber sind dann noch Familie M. Baunack, Nr. 103, am 20. 12., 15 Uhr, zu „Glühwein im Textil“ sowie Konditorei & Café Rotter am 22.12., 15 Uhr, zu einem Lichternachmittag. Die Veranstalter verlangen keinen Eintritt, würden sich aber bestimmt über einen Obolus für ihre Gastfreundschaft freuen. (SZ/ks)

zur Startseite