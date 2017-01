236 Einsätze für Radebeuler Wehren 2016 rückten die Retter öfter aus als im Vorjahr. Vor allem zu technischen Hilfeleistungen.

Radebeul. Das neue Jahr beginnt für die Mitglieder der vier Stadtteilwehren, wie das alte endete. Mit viel Arbeit.

Waren sie doch gerade erst wieder im Einsatz bei dem Großbrand in einem Handwerksbetrieb auf der Meißner Straße. Auch 2016 waren zahlreiche schwere Brände zu bekämpfen, so im Januar die zahlreichen Laubenbrände im Osten der Stadt sowie das Feuer, das in der Nacht zum 3. März das Asylbewerberheim auf der Kötitzer Straße in Naundorf vernichtete.

Insgesamt 24 Mal mussten die Feuerwehrmänner und -frauen ausrücken, um Flammen zu löschen. Mehr als viermal so oft war ihr Können bei technischen Hilfeleistungen gefragt, beispielsweise bei Türöffnungen, wo Menschen allein nicht mehr aus ihren Wohnungen kamen.

Damit gab es im vergangenen Jahr für die Radebeuler Wehren 236 Einsätze – 18 mehr als 2015. Das bedeutete für die 139 Mitglieder, darunter 100 Aktive, über 3 980 Einsatzstunden. (SZ/IL)

zur Startseite