2 300 freie Arbeitsstellen Die Arbeitslosigkeit sinkt. Es gibt viele Langzeitarbeitslose. Gerade diese Gruppe sollten Firmen aber besonders im Blick haben.

In allen Regionen des Landkreises ist die Arbeitslosigkeit im Juni weiter gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr profitierten laut Arbeitsagentur besonders Rochlitz (-15,4 Prozent), Flöha (-13,4 Prozent) und Döbeln (-13,2 Prozent). Im sachsenweiten Vergleich liegt Mittelsachsen mit einer Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent auf Platz vier von elf Regionen. Trotz aller Bemühungen ist die Arbeitslosenquote im mittelsächsischen Vergleich in der Region Döbeln mit 7,2 Prozent am höchsten.

Derzeit gibt es mehr als 2 300 freie Stellen in nahezu allen Branchen. Und dennoch: „Arbeitgeber haben es zunehmend schwerer, geeignete Arbeitskräfte für ihre Unternehmen zu finden“, so Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg. Sie rät den Gewerbetreibenden zu einem Umdenken, denn es stehen Arbeitslose in den Startlöchern, die schon seit längerer Zeit eine neue Beschäftigung suchen. „Die Unternehmer sollten unbedingt einen Blick auf diesen Personenkreis werfen, denn die Erfahrungen zeigen, dass man vorhandene Stärken oft erst im persönlichen Gespräch erkennen kann“, so Susan Heine.

In Mittelsachsen sind von 1 462 gemeldeten Ausbildungsstellen noch 669 unbesetzt. Rein rechnerisch dürfte damit jeder der 659 Bewerber, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, auch eine bekommen. „Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsvertrag unterzeichnet haben, sollten die freie Zeit in den Ferien nutzen“, rät Susan Heine. (DA/sol)

zur Startseite