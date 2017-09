230 Strohballen in Flammen

Teure Elektrowerkzeuge gestohlen Döbeln/OT Schweta. Reichlich Beute machten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf einem Betriebsgelände im Döbelner Ortsteil Schweta. Zunächst hatten sie offenbar einen Zaun überstiegen, zwei Rolltore einer Halle gewaltsam geöffnet und aus einem Lagerraum etwa zehn Kettensägen und fünf Freischneider der Marke Stihl gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich laut Polizei auf rund 10000 Euro. Angaben zum möglicherweise entstandenen Sachschaden liegen bislang nicht vor.

31-Jährige bei Unfall verletzt Mittweida. Eine 31-Jährige ist am Sonntag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei war die Frau gegen 11.10 Uhr mit ihrem VW auf der Burgstädter Straße aus Richtung Südstraße kommend in Richtung Heinrich-Heine-Straße unterwegs. In diesem Augenblick fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Toyota aus einer Parklücke auf die Burgstädter Straße. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 31-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, am VW in Höhe von etwa 2500 Euro.

Rangelei endete schmerzhaft Hainichen. Zu einer Konfrontation zwischen zwei Gruppen junger Leute kam es am Freitag gegen 18.25 Uhr am Busbahnhof in der August-Bebel-Straße in Hainichen. Während einer Rangelei sprühte ein unbekannter Jugendlicher einem 24-Jährigen Reizgas ins Gesicht, woraufhin das Opfer sich in einen Einkaufsmarkt flüchtete. Noch vor Eintreffen alarmierter Polizeibeamter war der Angreifer mit seiner Gruppe davongelaufen. Der 24-Jährige musste aufgrund des Reizgas-Angriffes von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.