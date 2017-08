23 Segel-Crews kämpfen um den Nautic Cup Hochklassige Rennen haben die Besucher am Sonnabend auf dem Bärwalder See erlebt.

Spannende Rennen lieferten sich die Segler und Seglerinnen auf dem Bärwalder See. Bereits zum vierten Mal veranstaltete der am Bärwalder See beheimatete Nautic Club seinen Wettkampf. © Andreas Ulbricht

Leinen Los, lautete am Sonnabend das Kommando auf dem Bärwalder See. Bereits zum vierten Mal hatte der Nautic Club Bärwalder See hierher eingeladen. 23 deutsche und tschechische Segel-Crews kämpften um den Pokal, den Nautic Cup. Der See wurde wieder einmal seinem Ruf als anspruchsvolles Segelrevier gerecht. „Bei besonderen Herausforderungen, von der Flaute bis zur Windstärke 3 bis 4 auf der Beaufortskala, wurden die Sieger in den Segelklassen Dickschiffe, Jollen und Ixylon ermittelt“, informiert Andreas Ulbricht vom Nautic Club.

Erste Plätze gingen bei den Dickschiffen an Volker und Sybille Grabarek aus Klitten, bei den Jollen an Frank und Kathrin Schulze aus Bautzen, bei den Ixylons an Ralf und Marvin Spiegel aus Wittichenau. Unangefochtener Gewinner des Nautic Cups ist der Tscheche Jaroslan Sochor mit Vorschoterin Ramona Simkova. Nautic Club-Präsident Hartmut Ulbricht ehrte auch den jüngsten Skipper Hannes Jochmann aus Kamenz und die ältesten Teilnehmer Monika (74) und Bernd Schneider (75) aus Kubschütz. (SZ/cam)

