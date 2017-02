23 Neugeborene in Ralbitz-Rosenthal Sachsens jüngste Gemeinde freut sich über weiteren Zuwachs.

Die jüngste Kommune in Sachsen verjüngt sich weiter. Im vergangenen Jahr wurden 23 Kinder in Ralbitz-Rosenthal geboren – zwölf Mädchen und elf Jungen. Die meisten Babys kamen im Ortsteil Schmerlitz zur Welt – fünf Mädchen und zwei Jungen. Aber auch Zerna (3/1), Cunnewitz (1/4), Rosenthal (1/2), Ralbitz (1/1) und Schönau (1/1) freuen sich über Zuwachs. Lediglich in den Ortsteilen Gränze, Laske und Naußlitz gab es im vergangenen Jahr keinen Nachwuchs. Im Jahr 2015 kamen insgesamt 16 Kinder im Gemeindegebiet zur Welt – sieben weniger als voriges Jahr.

Zum 31. Dezember 2016 zählt die Gemeinde 1 691 Einwohner. Im Jahr 2015 waren es noch 1 705 – also 14 mehr. Zwar gab es im zurückliegenden Jahr insgesamt 43 Zuzüge (acht mehr als 2015), aber eben auch 66 Einwohner, die Ralbitz-Rosenthal den Rücken kehrten. 2015 packten 64 Bürger ihre Koffer. Neben der erfreulich hohen Geburtenzahl wurden vergangenes Jahr allerdings auch 14 Todesfälle registriert. 2015 starben 16 Einwohner. (SZ/pam)

