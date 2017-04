23-Jähriger Ladendieb in Görlitz gefasst Der junge Mann wehrte sich nach Kräften - er hatte dazu auch allen Grund, wie sich später herausstellte.

Görlitz. Ein 23-jähriger Deutscher entwendete am Samstagnachmittag zwei Kinderhosen von einem Warenständer in einem Görlitzer Geschäft. Ein Beamter der Bundespolizei in seiner Freizeit beobachtete den Diebstahl und nahm den Ladendieb fest. Der einschlägig polizeibekannte Täter erkannte seinen Gegner als Polizeibeamten, schlug um sich und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Der junge Mann wurde schließlich mit Unterstützung einer Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes fixiert.

Bei der späteren Durchsuchung der Person und der mitgeführten Sachen wurde weiteres Diebesgut aus einem zweiten Geschäft festgestellt. In seiner Vernehmung gab der Beschuldigte an, die gestohlenen Waren weiterzuverkaufen, um sich so seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.

Der Wert des am Samstag festgestellten Diebesgutes beträgt insgesamt 65 Euro. Der Mann ist in letzter Zeit strafrechtlich in einer Vielzahl von Fällen in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat in dem Sammelverfahren die Anordnung der Untersuchungshaft beantragt. (szo)

