23-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt Zwei junge Männer geraten vor einer Döbelner Diskothek in Streit. Der eskaliert.

© Symbolbild: SZ

In der Nacht zu Sonntag, kurz nach 5 Uhr, gerieten vor einer Döbelner Diskothek in der Töpfergasse zwei Männer aneinander. Während der Auseinandersetzung stach ein 22-Jähriger mit einem spitzen Gegenstand auf einen 23-Jährigen ein und verletzte ihn schwer. Ein Zeuge (25) ging dazwischen und wurde dabei leicht verletzt. Sicherheitskräfte überwältigten den 22-Jährigen anschließend, nahmen ihm die Tatwaffe ab und übergaben ihn alarmierten Polizeibeamten. Diese nahmen den Tatverdächtigen fest. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Geschehnis dauern noch an. (SZ)

