23-Jähriger attackiert Polizisten mit Messer Der Mann, der am Donnerstag in Eckartsberg von einem Polizisten erschossen wurde, soll die Beamten zuvor mit einem Messer angegriffen haben. Was wir zur Stunde über den Vorfall wissen:

Eckartsberg. Der 23-jährige Mann, der am Donnerstag von einem Polizisten erschossen wurde, hat die Beamten zuvor mit einem Messer angegriffen. Das erfuhr die SZ aus Polizeikreisen. Insgesamt sind drei Schüsse gefallen, wie die Staatsanwaltschaft Görlitz erklärt. Das ist bei der Überprüfung der Polizeiwaffe festgestellt worden. Der Beamte selbst konnte bisher zu den Umständen der Tat noch nichts sagen. Er ist derzeit nicht vernehmungsfähig.

Die Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass der Polizist erst in einigen Tagen aussagen kann. Auch die 47-jährige Mutter des Toten, die von ihrem Sohn bedroht wurde, konnte ebenfalls noch nicht vernommen werden. Sie wurde nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler der Kriminalpolizei wollen überprüfen, was genau in dem Haus in Eckartsberg passiert ist. Die Leiche des 23-Jährigen wird derweil obduziert. Es soll dabei auch geklärt werden, ob der junge Mann unter Drogen stand. Ergebnisse wird es voraussichtlich in zehn Tagen geben. Der 23-Jährige ist der Polizei jedenfalls nicht unbekannt. Es gebe mehrere Einträge, wie die Polizei bestätigt.

Das Haus wird für die Bewohner noch einige Tage gesperrt sein, da dort noch Ermittlungen stattfinden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Görlitz und die Polizeidirektion Dresden in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Gegenstand der Ermittlungen sei vordergründig die Frage, ob der Schusswaffeneinsatz durch Notwehr gerechtfertigt war. Nach dem vorläufigen Sektionsergebnis ist der Verstorbene innerlich verblutet. Weitere rechtsmedizinische Untersuchungen – chemisch-toxikologische und histologische – seien angeordnet und dauern an, so Sebastian Matthieu, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Görlitz.

Im Zusammenhang dem Polizeieinsatz habe die Staatsanwaltschaft Görlitz insgesamt drei Ermittlungsverfahren eingeleitet, erklärt Matthieu weiter. Die Verfahren werden bei der Staatsanwaltschaft Görlitz geführt. Die Ermittlungen hat die Morduntersuchungskommission der Kriminalpolizeiinspektion der Polizeidirektion Dresden übernommen. „Gegenüber dem Verstorbenen besteht der Verdacht der vorsätzlichen Körperverletzung und Bedrohung zum Nachteil seiner Mutter sowie der des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen den Polizisten wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt“, schreibt der Oberstaatsanwalt. (szo/jl/mrc)

