23-jährige Frau angegriffen

Ladendieb gestellt

Freital. Am Dienstagabend machten Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde einen Ladendieb (20) dingfest. Der junge Mann hatte verschiedene Lebensmittel in einem Einkaufsmarkt an der Rabenauer Straße gestohlen. Ein Mitarbeiter, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, hielt den Mann beim Verlassen des Marktes fest. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Dieb wenig später stellen. Der 20-Jährige war betrunken (1,52 Promille).