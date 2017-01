23-Jährige bei Unfall verletzt Eine VW-Fahrerin rutschte in Hartha mit ihrem Pkw in ein Gebüsch und wurde dabei verletzt. Ein nachfolgender Skoda kam nicht mehr zum Stehen und fuhr in den VW.

Die Witterung wurde einer 23-Jährigen im Harthaer Ortsteil Wendishain zum Verhängnis. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Freitagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, fuhr die 23-jährige Fahrerin eines Pkw VW Passat die Kreisstraße 7541 in Wendishain in Richtung Nauhain. In Höhe Hausgrundstück Wendishain 55 kam sie bei winterlichen Straßenverhältnissen nach links von der Straße ab und landete in einem Gebüsch quer zur Fahrbahn. Eine 17-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia, aus Richtung Nauhain kommend, kam nicht mehr zum Stehen und fuhr in die Seite des Volkswagens. Beide Fahrerinnen und der 71-jährige Skoda-Beifahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht und untersucht. Die 23-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Fahrerin und der Insasse im Skoda wurden nicht verletzt. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Am VW stehen 3 000 Euro Sachschaden zu Buche, teilt die Polizei mit. (szo)

