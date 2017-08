23 Autos vor Schule zu schnell Zum Schulanfang hat das Ordnungsamt einen Vormittag lang in Nünchritz geblitzt – und plant schon neue Einsätze.

Die meisten Autofahrer fahren vernünftig – das ist das Ergebnis einer Blitz-Aktion vor der Nünchritzer Schule, wenn man es positiv formuliert.

Am 10. August von 8.45 bis 14 Uhr hatte das Ordnungsamt dort kontrolliert. Jetzt liegen die ausgewerteten Ergebnisse vor: In der Zeit wurde von 597 Fahrzeugen das Tempo gemessen. Der größte Teil fuhr das erlaubte Tempo 30, lediglich 23 Fahrzeuge wurden geblitzt. Der Schnellste davon war mit Tempo 48 unterwegs, was nach Abzug der Toleranz einem Bußgeld von 25 Euro entspricht. Womöglich hätte das Ordnungsamt noch mehr Verstöße registriert, aber bereits eine gute Stunde nach Beginn war der Blitzer-Standort bei Facebook vermeldet worden.

Am selben Tag blitzte das Ordnungsamt von 7 bis 8.15 Uhr auch an der Schule in Priestewitz. Dort fuhren lediglich 40 Fahrzeuge durch, der Schnellste mit Tempo 39 statt 30. Der Fahrer dürfte mit 15 Euro davon kommen. Das Landratsamt teilt mit, dass man weitere Schulstandorte gemeinsam mit der Polizei überwache.

