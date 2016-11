225 Millionen für den Bahnverkehr Der Freistaat stockt sein Budget für die Verkehrsverbünde auf. Davon profitiert Mittelsachsen. Eine Entscheidung steht noch aus.

Das Angebot im öffentlichen Nahverkehr soll sich verbessern. In Mittelsachsen stehen dafür jährlich 3,1 Millionen Euro mehr als ursprünglich vorgesehen zur Verfügung. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Der Freistaat Sachsen will den Nahverkehr stärken und hat deshalb ein spezielles Paket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geschnürt. Das geht aus dem Entwurf des Doppelhaushaltes für 2017/2018 hervor. Davon profitiert der Landkreis Mittelsachsen. Für den Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) sollen 6,2 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stehen.

Im Dezember soll der Haushalt beschlossen werden. Für den ÖPNV habe das gleich mehrere positive Auswirkungen, sind sich die Döbelner Landtagsabgeordneten Henning Homann (SPD) und Sven Liebhauser (CDU) einig.

„Zentral war für die Koalition, dass die zuständigen Verkehrsverbünde finanziell besser ausgestattet werden. Deshalb haben wir ein zusätzliches ÖPNV-Paket über 15 Millionen Euro pro Jahr geschnürt, das den Verkehrsverbünden zur Verfügung steht“, äußerte Liebhauser. Er ist als Finanzexperte in die Haushaltsverhandlungen eingebunden. Homann bezeichnet die Entscheidung als einen „wichtigen Erfolg, um gerade den Bahnverkehr im ländlichen Raum zu erhalten“.

Für den Verkehrsverbund Mittelsachsen bedeute dies, dass in den nächsten beiden Jahren rund 225 Millionen Euro für den Bahnverkehr bereitstehen, „Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf ergibt sich so eine Steigerung um 3,1 Millionen Euro pro Jahr. Damit wird der VMS in die Lage versetzt, auch zukünftig die Verbindungen in Mittelsachsen zu finanzieren und punktuell Angebotsverbesserungen vorzunehmen“, erklärte Henning Homann, Leiter des SPD-Arbeitskreises Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Eine weitere wichtige Entscheidung sei zugunsten der Bürger gefallen: Es werde keine Streckenstilllegungen aufgrund fehlender Mittel geben. „Wir werden den Nahverkehr mindestens auf heutigem Niveau erhalten. Streckenstilllegungen aufgrund fehlender Mittel werden nicht notwendig sein“, so Sven Liebhauser. Die Entscheidung, wofür das Geld verwendet wird, fällt in den Verkehrsverbünden. „Als Land stellen wir diese lediglich zur Verfügung“, erklärte Henning Homann.

Der ÖPNV, speziell auf der Schiene, hat eine zentrale Bedeutung für Mittelsachsen. Gerade für die Region Döbeln ist der Fortbestand der Bahnlinien wichtig – mussten die Anwohner doch in den vergangenen Jahren einige tiefgreifende Einschnitte hinnehmen. So wurde beispielsweise im Dezember des vergangenen Jahres die Bahnverbindung von Döbeln nach Dresden abgeschafft. 147 Jahre lang wurde auf dem Abschnitt Döbeln-Meißen ununterbrochen gefahren. Doch laut den Kritikern habe die Deutsche Bahn maßgeblich dazu beigetragen, dass die Strecke für die Reisenden unattraktiv wird: Zuletzt fuhren die Züge nur noch im Zwei-Stunden-Takt. 1 000 Fahrgäste hätten pro Tag auf der Strecke unterwegs sein müssen, damit sich der Erhalt lohnt. (sol)

