222 Sträucher vom Optiker Ein naturnah umgestalteter Garten erhält eine Pflanzenspende.

Ein Haselnussstrauch wie auf diesem Archivbild wurde jetzt auf dem Außengelände des christlichen Kindergartens „St. Katharina“ gepflanzt. Ihn und weitere Pflanzen hat die Optiker-Kette Fielmann gespendet. © SZ-Archiv

Deutschlands größter Optiker Fielmann stiftet dem christlichen Kindergarten „St. Katharina“ in Großenhain einen großen Haselnuss- sowie 222 weitere Sträucher und Stauden heimischer Arten für das neu gestaltete Außengelände.

Am 7. Dezember setzen Kita-Leiterin Ulrike Vogt und der Leiter der Fielmann-Niederlassung Meißen, Michael Bornemann, zum symbolischen Spatenstich an. Bornemann sagt: „Wir pflanzen Bäume nicht für uns, wir pflanzen Bäume für nachkommende Generationen. So hoffe ich, dass noch viele Kinder an diesem Grün Freude haben werden.“

Das Außengelände des christlichen Kindergartens hatte nach dreijähriger Vorbereitungsphase und 12-wöchiger Bauzeit eine komplette Umgestaltung erfahren. Es erfolgte die Modellierung des Geländes mit Hügel und Sandsteinen. Verschiedene Materialien wie Sand, Kies, Holzschnitzel und Steine laden die Kinder nun zum Klettern, Balancieren und Erproben ihrer Kräfte ein. Neue Spiel- und Rückzugsorte entstanden ebenso wie Beete, die im nächsten Frühjahr von den Kindern bepflanzt werden. Da eine kranke Haselnuss gerodet werden musste, ist Ulrike Vogt besonders froh, dass nun mit der Fielmann-Spende wieder ein neuer großer Strauch gepflanzt werden kann.

Die unterschiedlichen neuen Pflanzen werden die Kinder mit ihren Blüten, Früchten und buntem Laub zu vielfältigen Naturerfahrungen einladen. „Gerade in einer hoch technisierten Welt, in der sich Kinder häufig im Haus oder Auto aufhalten, hat der Kindergarten die Aufgabe, Naturbegegnung grundlegend zu ermöglichen“ ist sich die Kita-Leiterin sicher.

Wie in Großenhain engagiert sich Fielmann bereits seit Jahrzehnten im Umwelt- und Naturschutz. Das Unternehmen pflanzt für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum – bis heute mehr als eine Million. Augenoptikermeister Bornemann: „Der Baum ist Symbol des Lebens, Naturschutz eine Investition in die Zukunft.“

