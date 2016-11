22 000 Zeugen im Infinus-Fall Die Verteidiger sollen den Antrag gestellt haben, diese enorme Zahl an Zeugen vor Gericht anzuhören. Entschieden ist darüber noch nicht.

Der Infinus-Fall könnte zum Ultra-Prozess werden. © Archivbild: dpa

Der Infinus-Fall am Landgericht Dresden wird zum Ultra-Prozess. Nach Berichten der Morgenpost wollen die Verteidiger in dem eh schon zähen Betrugsverfahren jetzt 22 000 Zeugen hören. Dieser Antrag dürfte deutschlandweit einmalig sein, schreibt das Blatt. Demnach sollen alle in der Anklage aufgelisteten Anleger, die laut Staatsanwalt von den angeklagten Infinus-Managern um über 155 Millionen Euro betrogen worden sein sollen, in den Zeugenstand gerufen werden. Die Befragung soll beweisen, dass sich gerade „Kurzzeitanleger“ eben nicht für das Konzept Infinus, sondern nur für die Renditen interessierten, mithin auch nicht betrogen wurden. Weil sie weder Prospekte noch Unterlagen lasen oder die Tragfähigkeit ihrer Anlage hinterfragten, seien sie eben nicht von den Angeklagten getäuscht worden. Mithin läge kein Betrug vor, zitiert die Morgenpost die Begründung. Richter Hans Schlüter-Staats nahm den Antrag entgegen. Entschieden ist darüber noch nicht.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass der Anwalt Rainer Brüssow niedergeschlagen wurde. Er vertritt den einstigen Infinus-Vertriebsmanager Kewan Kadkhodai wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Kapitalanlagebetrugs. Brüssow wurde in Köln überfallen und verprügelt. Das berichtet der Kölner Express. Der Täter entkam unerkannt, berichtet das Blatt. Brüssow musste zweimal notoperiert werden. Seitdem liegt der Anwalt im Koma. Bis jetzt sind die Hintergründe der Tat unklar. Die Polizei ermittelt. (SZ)

