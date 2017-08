2 200 neue Grundschüler

Ein aufregender Tag für die Abc-Schützen: 2 199 Erstklässler starten am Montag an den staatlichen Grundschulen im Landkreis ins Schulleben, teilt die Bildungsagentur mit. Auch für die neuen Fünftklässler wird es spannend. Exakt 1 028 Kinder sind für die Oberschule angemeldet, 603 Mädchen und Jungen haben sich für das Gymnasium entschieden. Der für dieses Schuljahr erwartete Ansturm auf die Gymnasien ist ausgeblieben. Nach einem Urteil ist die in der vierten Klasse ausgehändigte Bildungsempfehlung für Oberschule oder Gymnasium nicht mehr bindend. (SZ/cb)

