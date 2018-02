220 Erstklässler in vier Schulen 220 Erstklässler in vier Grundschulen

Bautzen. Bautzens Kinder, die in diesem Jahr in die Schule kommen, werden erstmals nach einem neuen Verfahren auf die städtischen Grundschulen verteilt – und das hat sich nach Einschätzung der Stadtverwaltung bereits bewährt. Für alle vier Grundschulen in Trägerschaft der Stadt gibt es jetzt nur noch einen Schulbezirk – das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der ländlichen Ortsteile im Westen Bautzens. Das heißt, die Eltern konnten ihr Kind an ihrer Wunsch-Grundschule anmelden, waren also nicht wie zuvor an die ihrem Wohnsitz zugeordnete Schule gebunden. Trotzdem hat es nach Auskunft der Stadt bei der Verteilung der Schüler keine Probleme gegeben, nur vereinzelt seien Schüler an eine andere Schule umgelenkt worden. Konkret betreffe es sechs Schüler: zwei, die an der Mättig-Grundschule angemeldet wurden, und vier von der Curie-Grundschule. Sie werden stattdessen nun in die Militzer- beziehungsweise einer in die Fichte-Grundschule eingeschult.

Neun erste Klassen

Insgesamt werden in den vier Grundschulen der Stadt im August 221 Mädchen und Jungen die Zuckertüte entgegennehmen: 55 in der Mättig-, 74 in der Curie-, 42 in der Militzer- und 50 in der Fichte-Schule. Darunter werden insgesamt 39 Schüler sein, die Deutsch als Zweitsprache lernen. An der Curie-Schule wird es drei erste Klassen geben, in den anderen Schulen je zwei.

Ab dem nächsten Jahr gilt die Wahlfreiheit dann auch für die Bewohner der westlichen Bautzener Stadtteile wie Kleinwelka, Salzenforst und Stiebitz. Denn ab dem Schuljahr 2019/20 werden die Stadt Bautzen und die Nachbargemeinde Göda einen gemeinsamen Schulbezirk haben. Dann können Gödaer Eltern auch eine Bautzener Schule für ihr Kind wählen und alle Bautzener, wenn sie es wollen, ihr Kind auch in Göda anmelden. Derzeit gehören die westlichen Bautzener Stadtteile noch zum separaten Schulbezirk Göda. Das hatten Stadt und Gemeinde vor ein paar Jahren vereinbart, weil der Platz in den städtischen Grundschulen nicht mehr ausreichte. Da die Kinderzahl nach wie vor hoch ist, sucht Bautzen derzeit nach einem Standort für eine weitere eigene Grundschule. (SZ/MSM)

