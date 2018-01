22 Millionen Überstunden

Die Aufregung wirkt arg gekünstelt. Laut anderen Artikeln sind es umgerechnet 53,3 Überstunden pro Polizisten und Jahr, also ziemlich genau eine pro Woche - ein Wert, von dem viele Arbeitnehmer in Deutschland nur träumen können. Laut Bundesagentur für Arbeit macht ein Arbeitnehmer im Durchschnitt 2,7 Überstunden pro Woche, also fast dreimal so viele wie die Polizisten.