2,2 Millionen Schachteln am Tag Manfred Töpel war Betriebsdirektor des Zündwarenwerks Riesa. Heute vor 25 Jahren hatte er seinen letzten Arbeitstag.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Fließbandarbeit im Zündwarenwerk Riesa war vor allem Frauensache. Die Aufnahme zeigt Mitarbeiterinnen am Buchzünderautomat um 1975. © Horst Siegert/Stadtmuseum Riesa Die Fließbandarbeit im Zündwarenwerk Riesa war vor allem Frauensache. Die Aufnahme zeigt Mitarbeiterinnen am Buchzünderautomat um 1975.

Manfred Töpel arbeitete 33 Jahre lang im Betrieb. Zuletzt als Direktor.

Manche Daten vergisst der Mensch nicht: Der gebürtige Strehlaer Manfred Töpel weiß noch genau, wann die letzte Produktion im Riesaer Zündwarenwerk vom Band lief – am 17. Dezember 1992. Zu diesem Zeitpunkt war er schon ein halbes Jahr nicht mehr im Werk gewesen. „Am 30. Juni 1992 war mein letzter Arbeitstag. Ich hatte eine knappe Stunde Zeit, um meine Sachen zu packen. Danach war ich freigestellt und durfte das Werk nicht mehr betreten“, erinnert sich der letzte Betriebsdirektor des Werkes. Seit 1986 war er dieser Position und in dieser Funktion sowohl für Riesa als auch das kleinere Werk in Coswig (Sachsen-Anhalt) verantwortlich. Eine gewisse Bitterkeit über die plötzliche Entlassung ist ihm noch heute anzumerken. „Auch wenn ich die Dinge habe kommen sehen. Das war damals eben das übliche Verfahren“, sagt er.

Angefangen im Betrieb hatte der gelernte Tischler bereits 1959 als Produktions-Disponent. 1990 wurde der volkseigene Betrieb in eine GmbH umgewandelt, die von der Treuhand verwaltet wurde. Drei Jahre später und genau 70 Jahre nach seiner Gründung als Konsum Zündholzfabrik Riesa wurde das Werk endgültig abgewickelt. „Die Maschinen wurden demontiert und nach Afrika und Asien verkauft“, erinnert sich Manfred Töpel. Den Markennamen kaufte schließlich 1994 das Unternehmen Ad-Access Zündholz Riesa, das zur Firma KM Zündholz International Karl Müller aus Meckenheim (bei Bonn) gehört.

Auf die Frage, was zum Aus des Werkes geführt hatte, setzt Manfred Töpel zu einer längeren Erklärung an: „In der DDR wurden 80 Prozent der Zündhölzer von den Rauchern verbraucht. Statistisch gesehen 33 Schachteln pro Kopf im Jahr. In der BRD lag der Absatz nur bei drei Schachteln pro Kopf.“ Feuerzeuge seien in den alten Bundesländern sehr verbreitet gewesen und wurden bald in den ostdeutschen Bundesländern zum Alltagsgegenstand. „Der Bedarf war also nicht mehr da“, so der Zündwerker. Neben Zündhölzern produzierte das Riesaer Werk auch Wunderkerzen, Bengalen und Zündplättchen für Spielzeugpistolen. „Allerdings bekamen wir damals die starke Konkurrenz aus Fernost im Feuerwerksbereich zu spüren“, sagt der 81-jährige Strehlaer. Ohnehin sei die Zündholzherstellung insgesamt kein großer Industriezweig gewesen. Die Betriebe in Riesa und Coswig waren zum Ende der DDR die einzigen noch verbliebenen.

Technisch hingegen sei das Zündwarenwerk auf einem sehr guten Stand gewesen. „Unsere Spitzenleistung betrug 2,2 Millionen Schachteln pro Tag. Da hätte man nicht viel mehr herausholen können,“ sagt Manfred Töpel. Ein Problem sei allerdings die historische Produktionsstätte selbst gewesen: „Wir produzierten auf vier Etagen, da musste ständig Material hoch oder runter geschafft werden.“ Heute wird generell nicht mehr im Etagenbau produziert, moderne Industrieanlagen sind in der Regel Flachbauten.

Während der sieben Jahrzehnte währenden Werksgeschichte wurden in Riesa zahlreiche technische Innovationen umgesetzt. Eine davon war der Aufdruck des Phosphorsatzes auf die Streichholzschachtel. Früher war die ganze Seitenfläche mit der Phosphormischung bestrichen worden. Der Aufdruck des rasterförmigen Phosphorsatzes hingegen sparte viel Material und Arbeitszeit ein. „Und Arbeitskräfte waren immer knapp“, sagt der frühere Zündwerkschef. Von den insgesamt etwa 600 Beschäftigten seien mindestens 80 Prozent Frauen gewesen. „Im Stahlwerk arbeiteten überwiegend Männer, deren Frauen kamen dann zu uns, wenn sie nicht im Seifen- oder im Teigwarenwerk arbeiteten“, so Töpel. Das sei für die Organisation des Schichtbetriebes oft nicht einfach gewesen, denn die Frauen hätten sich neben der Arbeit noch um Haushalt und Kinder gekümmert. „Ich hatte Hochachtung vor diesen Frauen, die Akkordarbeit am Band geleistet haben“, sagt der Zündwerker.

Nach seiner Entlassung ging Manfred Töpel mit 57 Jahren notgedrungen in Rente und kümmerte sich fortan vor allem um seine Enkelkinder. „Nach uns weiß hier keiner mehr was von Zündhölzern“, meint er. Es betrübt ihn, dass das Wissen um diese spezielle Industrie nun verloren geht. Aber daran könne man eben nichts ändern.

zur Startseite