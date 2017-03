22-jähriger Straftäter erwischt Ein 22-Jähriger wird verdächtigt, mehrere Straftaten begangen zu haben. Neben Autoklau steht auch Rauschgift auf der Ermittlungsliste der Polizei.

© Symbolfoto: dpa

Freital/ Dresden-Löbtau. Ein 22-Jähriger, der im Verdacht steht, diverse Straftaten begangen zu haben, konnte am Sonntagmorgen vorläufig festgenommen werden. Mehrere Zeugen hatten den Mann zunächst beobachtet, als er auf der Emil-Ueberall-Straße in Dresden-Löbtau verdächtig um einen Opel Astra schlich. Kurz darauf saß er sogar im Wagen. Ein Bekannter des 30-jährigen Auto-Eigentümers ging daraufhin zum Wagen und sprach den Unbekannten an. Dessen Aussage, es sei sein Wagen, konnte der 30-Jährige schnell widerlegen. Daraufhin versuchte der Ertappte zu entkommen. Der 30-Jährige konnte ihn jedoch bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Beamten festhalten. Diese nahmen den 22-jährigen Deutschen vorläufig fest.

Vor Ort stellte sich zunächst heraus, dass er gewaltsam in den Opel gelangt war und diesen durchsuchte hatte. Dabei hatte er einen Schlüssel an sich genommen, der bei seinem Fluchtversuch zu Boden fiel. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen fanden die Beamten zudem diverse Briefe. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann diese kurz zuvor aus einem Briefkasten in Freital gestohlen.

Des Weiteren hatte er zwei Autoschlüssel bei sich, die ebenfalls gestohlen waren. Der Täter hatte diese am Freitagmorgen aus den Räumen eines Autohauses in Freital gestohlen.

Zudem wird der junge Mann verdächtigt, am frühen Sonntagmorgen den Staubsaugerautomaten einer Waschanlage in Freital aufgebrochen und aus diesem Münzgeld gestohlen zu haben.

Bereits im Februar hatte er vom Gelände eines Autohauses in Dresden einen Ford Ranger gestohlen. Diesen hatte er schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Freital zurückgelassen, teilt die Polizei mit.

In der Folge durchsuchten Beamte auch die Wohnung des Mannes. Dabei fanden sie neben rund einem Gramm Marihuana auch verschiedene Gegenstände, die auf weitere Straftaten hindeuten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen diverser Diebstähle sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. (szo)

