22-Jähriger schwer verletzt Beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter wurde ein 22-jähriger Autofahrer in Sebnitz schwer verletzt.

© Symbolfoto: dpa

Ein 22-Jähriger rammte mit seinem Pkw einem Kleintransporter und wurde dabei schwer verletzt. Am Mittwochabend war der Fahrer eines BMW auf der S 154 zwischen Sebnitz und Rugiswalde unterwegs. In einer Kurve geriet der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Kleintransporter VW T5 (Fahrer 39) zusammen. Der 22-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 39-jährige Transporterfahrer trug leichte Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 30 000 Euro, teilt die Polizei mit. (szo)

zur Startseite