22-Jährige bei Auto-Kollision verletzt

22-Jährige verletzt

Dippoldiswalde. Am Donnerstagnachmittag erlitt eine 22-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Stausee im Ortsteil Seifersdorf leichte Verletzungen. Gegen 14.17 Uhr war eine Fahrerin (48) eines VW Touareg von Malter in Richtung Paulsdorf unterwegs. Am Abzweig Seifersdorf wollte sie auf die Kreisstraße in Richtung Paulsdorf fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Kuga (Fahrerin 22), der auf der Straße in Richtung Seifersdorf unterwegs war. Die Fordfahrerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 17000 Euro.