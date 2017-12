21 000 kommen zur Vesper vor der Frauenkirche Der erste Gottesdienst fand noch an der Ruine statt. Inzwischen ist er Dresdner Tradition.

Die Vesper vor der Frauenkirche gilt als größter Freiluftgottesdienst Deutschlands, der regelmäßig stattfindet. Foto: dpa/Sebastian Kahnert © dpa

Weihnachten beginnt mit der Vesper vor der Frauenkirche am Abend vor dem 24. Dezember. Für 21 000 Dresdner und Besucher galt das am vergangenen Sonnabend. Sie strömten bei Plusgraden und trockenem Wetter ab 16 Uhr in Scharen auf den Neumarkt. Dort spielten zu dieser Zeit schon die Bläser der Sächsischen Posaunenmission, bevor um 17 Uhr die reichlich einstündige Vesper begann.

Auch Klaus Ziegenbalg aus Coswig war gekommen. Mit seinem Fernglas postierte er sich am Ende der großen Menschentraube rund um das Luther-Denkmal. „Das ist für uns der Weihnachtsanfang“, sagte der Coswiger, der zum vierten Mal auf den Neumarkt zu Deutschlands größtem regelmäßig stattfindenden Gottesdienst unter freiem Himmel gekommen war. „Das Fernglas habe ich immer dabei, wenn es was zu sehen gibt“, erklärte er seine Ausstattung und beobachtete gleich darauf die Vorbereitungen zur 25. Neumarkt-Vesper auf der überdachten Bühne vor der Frauenkirche.

Zu sehen und zu hören gab es viel. Angefangen von den Fernsehkameras und Scheinwerfern des Mitteldeutschen Rundfunks, der die Vesper live im Fernsehen übertragen hat, bis hin zu den Menschenmassen, die sich an den Häuserfronten der Neumarkt-Ostseite so sehr drängten, dass selbst der Rettungsdienst kaum noch durchgekommen wäre.

Die Gottesdienstgestaltung übernahmen wie schon in den Vorjahren das Blechbläserensemble Ludwig Güttler, der Kammerchor der Frauenkirche und mehrere Gesangssolisten, darunter auch Gunther Emmerlich. Landesbischof Carsten Rentzing rief in seiner Predigt dazu auf, sich mutig und entschlossen in der Gesellschaft zu engagieren. „Angst und Sorge greifen wohl auch nach dem zuversichtlichen Menschen, aber sie beherrschen ihn nicht“, sagte Rentzing. Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) unterstrich, gemeinsam könne viel Gutes geschaffen werden.

Anke Böhm und Andy Schenk hatten unterdessen alle Hände voll zu tun. Vor dem Restaurant Piazza Nova verkauften sie fast 50 Liter Glühwein. Den hatte Koch Lars Trauer selbst verfeinert. „Den haben wir schön gepimpt mit vier Litern Amaretto“, sagte Trauer, nachdem er einen Topf heißen Glühwein nachgefüllt hatte. Die Außensitzplätze des Restaurants waren gefragt, schließlich saß man dort mitten im Geschehen unter Heizstrahlern. Zwar war die Bühne nicht zu sehen, die Glühwein-Gäste konnten aber Musik und die Predigt gut hören.

Joachim Pruszak aus Hamburg gab sich damit nicht zufrieden. Er wollte unbedingt sehen, für den Hamburger gehört die Vesper zu den Weihnachtshöhepunkten. „Ihr seid spitze“, rief er Güttlers Bläsern nach der Vesper zu. „Ich bin seit zehn Jahren hier.“ Güttler antwortete gelassen: „Und wir sind jedes Jahr hier.“

