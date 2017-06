2,1 Millionen fürs Schulzentrum Aufgrund eines Baufehlers braucht der Komplex in Freital ein neues Dach. Er wurde vor zwanzig Jahren fertiggestellt.

Das BSZ Freital muss bis nächstes Jahr saniert werden. © Foto: Archiv SZ

Grünes Licht für die Dachsanierung am Beruflichen Schulzentrum „Otto Lilienthal“ in Freital: Umweltstaatssekretär Herbert Wolff kommt am Dienstag in das Schulzentrum, um einen Fördermittelbescheid über 2,1 Millionen Euro an Landrat Michael Geisler (CDU) zu übergeben.

Aufgrund eines Baufehlers braucht das Schulzentrum ein neues Dach. Als der Schulkomplex 1996/97 gebaut wurde, sind die Flachdächer der vier Schulgebäude begrünt worden. Diese saugen sich bei Regen mit Wasser voll. Über die Zeit hat die Feuchtigkeit auf die Holzkonstruktion übergegriffen. Dadurch haben sich Pilze breitgemacht, die das Holz zerstören.

Geplant ist ein mit Kies bedecktes Flachdach. Zudem sollen Schadstellen in der Holzkonstruktion instand gesetzt werden. Die Sanierung kostet insgesamt 3,2 Millionen Euro und wird in den Sommerferien 2017 und 2018 erledigt. (SZ/cb)

