21-mal Nachwuchs in Rietschen Sieben Mädchen und 14 Jungen sind 2016 in der Gemeinde geboren worden. Dennoch ist die Einwohnerzahl gesunken.

Symbolbild: Ortseingang Rietschen © André Schulze

Rietschen. Sechs Kinder weniger als 2015 sind im vergangenen Jahr in Rietschen geboren worden. Darüber informiert Bürgermeister Ralf Brehmer in der jüngsten Ausgabe des Rietschener Anzeigers. Die Zahl ist von 27 auf 21 Kinder gesunken. Davon sind 14 Jungen und sieben Mädchen.

Die Zahl der Trauungen ist 2016 hingegen leicht gestiegen. „Unsere Standesbeamtinnen Anett Pahlitzsch und Sigune Hilke führten bei elf Paaren die Trauung durch“, teilt der Bürgermeister mit. 2015 sind es neun gewesen. Zudem sind 84 Personen nach Rietschen gezogen, neunzig hingegen haben die Gemeinde verlassen. 2015 sind 96 Menschen gekommen und ebenfalls neunzig gegangen. Die Zahl der Sterbefälle wiederum ist im Vergleich zu 2015 mit 43 Todesfällen auf 37 im vergangenen Jahr gesunken.

Zum 31. Dezember 2016 zählt die Gemeinde 2 589 Einwohner. Im Jahr 2015 sind es 2 615 gewesen, also 26 mehr. „Wie auch in den zurückliegenden Jahren hat Rietschen mit 1 337 Frauen gegenüber 1 252 Männern einen leichten Frauenüberschuss“, erklärt Ralf Brehmer. „In unserer Gemeinde leben 29 Menschen, die als Ausländer eingetragen sind, davon 21 Bürger der Europäischen Union.“ Im Jahr 2015 haben 32 Menschen in Rietschen gelebt, die als Ausländer registriert sind, davon 25 Bürger der Europäischen Union.

Im Ort Rietschen leben mit 1 711 Einwohnern 26 weniger als 2015. In den Ortsteilen haben sich die Zahlen nur leicht verändert. In Hammerstadt sind 2016 drei Einwohner weniger gezählt worden (2016: 96; 2015: 99), in Teicha einer weniger (2016: 193, 2015: 194) und in Neuliebel vier mehr (2016: 46, 2015: 42) sowie in Daubitz und Altliebel in beiden Jahren 522 beziehungsweise 21 Einwohner.

