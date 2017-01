21-Jähriger stirbt auf Autobahn Der Pole ging auf die Fahrbahn und wurde überfahren. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich auf der A14 nahe des Rastplatzes Hansens Holz in Fahrtrichtung Dresden. Warum der Pole gegen 3.30 Uhr an nahe des Rastplatzes die Fahrbahn betrat, ist unklar. Entgegen ersten Informationen starb der Mann durch den Zusammenstoß mit einem Auto. Mit einem nachfolgenden Winterdienst gab es keinen Kontakt. © Dietmar Thomas

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat am Donnerstagvormittag für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Bis 8.50 Uhr war die A 14 zwischen den Anschlussstellen Döbeln Ost und Nossen Nord in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt. Ein 21-jähriger Pole war in der Nacht auf die Autobahn gelaufen und wurde laut Polizei von einem Auto frontal erfasst, über die Motorhaube geschleudert und tödlich verletzt. Warum der junge Mann die Fahrbahn betreten hat, ist nach Polizeiangaben unklar.

Gegen 3.30 Uhr hatte sich der Unfall ereignet. Der 21-Jährige kam mit einer Mitfahrgelegenheit aus Holland. Die Gruppe machte Halt am Rastplatz Hansens Holz. Als sie die Fahrt fortsetzen wollte, war der Pole verschwunden. Die Gruppe suchte nach ihm. Weil sie den Mann nicht fand, informierten die Mitreisenden die Polizei. Zu gleicher Zeit ereignete sich der Unfall. Der junge Mann war nach Polizeiangaben auf die Autobahn gelaufen. Dort wurde er zunächst von einem polnischen Auto erfasst, das von einem 60-jährigen gesteuert wurde. Im Anschluss überfuhr ein Winterdienstfahrzeug den 21-Jährigen mittig. Nach Angaben eines Dekra-Experten gab es keinen Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem Verunglückten. Der lag demnach so auf der Fahrbahn, dass er sich mittig zwischen den Rädern des Winterdienstfahrzeugs befand, sodass der Fahrer eine Berührung verhindern konnte, teilte Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Das Amt ist für die Autobahnmeistereien und damit für den Winterdienst auf der A 14 zuständig.

„Weshalb er die Gruppe verlassen hatte und die Autobahn überquerte, wird wohl im Dunkeln bleiben“, so Polizeisprecher Uwe Voigt von der Polizeidirektion Leipzig.

Auf Facebook gab es am Donnerstag Spekulationen, dass der Pole auf der Suche nach einem Geocache gewesen sein könnte. Tatsächlich gibt es bei Hansens Holz zwei solcher Verstecke, die nur mittels GPS-Daten und einem entsprechenden Gerät, zum Beispiel einem Handy, gefunden werden können. Einer befindet sich auf der Seite der Raststätte, der andere in der Gegenrichtung, in der auch der Unfall passiert ist. Eine andere Theorie besagt, dass der 21-Jährige die Raststätte auf der gegenüberliegenden Seite aufsuchen wollte. Diese hatte allerdings in der Nacht geschlossen. Sie öffnet erst gegen 6 Uhr. In der Raststätte hat am Donnerstag keiner etwas von dem Unfall mitbekommen. Aufgrund des Nebels sei die Unfallstelle auch nicht einsehbar gewesen, so eine Mitarbeiterin.

Der Fahrer des polnischen Autos sowie sein 25-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, standen aber nach dem Unfall unter Schock, wie Uwe Voigt sagte. Die beiden kamen aus Belgien. Ähnlich ging es dem 47-jährige Fahrer des Winterdienstfahrzeuges. „Er ist von den Ereignissen tief bewegt und hat ein Angebot zur Unfallseelsorge erhalten“, so Isabel Siebert vom Lasuv. Der Mann war seit 23 Uhr im Dienst. Insgesamt sind in der Nacht zum Donnerstag drei Fahrzeuge der Autobahnmeisterei Döbeln im Winterdiensteinsatz gewesen. Ziel war es vor allem, die Fahrbahnen von Glätte und Eis freizuhalten.

