21-Jähriger legt Zugverkehr lahm Der junge Mann war zu Fuß auf den Gleisen unterwegs und machte einen verwirrten Eindruck. Die Rettungskräfte brauchten Verstärkung.

Solch ein Trilex-Zug musste eine Notbremsung einlegen. © Uwe Soeder

Ein offenbar verwirrter Mann hat am Montag den Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Bischofswerda und Görlitz gestoppt. Der 21-Jährige war zu Fuß auf den Gleisen unterwegs. Ein Trilex-Zug, der nach Görlitz fahren wollte, musste gegen 11.20 Uhr im Bereich Bischofswerda eine Notbremsung einleiten. Darüber informiert die Bundespolizeiinspektion in Ebersbach. Bundespolizisten eilten daraufhin gemeinsam mit dem Rettungsdienst zur Bahnstrecke. Dort fanden sie den jungen Mann. Er bewarf die Beamten und Rettungskräfte allerdings mit Steinen. Der 21-Jährige widersetzte sich jeder Anweisung und blieb auf den Gleisen. Die Bundespolizisten bekamen daraufhin Unterstützung durch eine Streife der Landespolizei. Sie mussten den Mann mit körperlicher Gewalt aus dem Gefahrenbereich bringen. Ein Notarzt entschied, dass der verwirrt wirkende Mann in das Fachkrankenhaus nach Arnsdorf eingeliefert wird. Kurz nach 12 Uhr konnte die Bahnstrecke für den Zugverkehr wieder freigegeben werden. Die Polizei prüft nun, ob sich der Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Störung öffentlicher Betriebe und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht hat. (SZ)

