20er-Jahre Party im Café Jolesch Das Zittauer Kult-Café lässt am Sonnabendabend alte Zeiten wiederaufleben. Richtig anziehen ist wichtig. Natürlich gibt es zu dieser Party Alternativen. Ein Blick in den www.sz-veranstaltungskalender.com lohnt sich.

Willkommen zur 20er-Jahre-Party im Zittauer Café Jolesch in der Hillerschen Villa. Hier braucht es starke Nerven am Pokertisch, einen guten Geschmack an der Gin-Bar und ein Feeling für Swing. Im Eintrittspreis enthalten sind der Genuss einer Live-Band, ein Glas Prosecco und Canapées. Die Veranstalter bitten um angemessenen Dresscode. Für Vergessliche und Verweigernde erhöht sich der Eintritt auf 30 Euro. Die Party beginnt am Sonnabend, 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr, Der Eintritt kostet an der Abendkasse 17 Euro.

