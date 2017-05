2021 wird es eng in Freitals Kitas

Während heute in Freital fast jedes Kind zwischen ein und drei Jahren in der Krippe angemeldet wird, war das vor wenigen Jahren noch ganz anders. 2009 lag die Anmeldequote noch bei 51 Prozent. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist in den vergangenen Jahren gestiegen, vor allem im Krippen-, aber auch im Kita- und Hortbereich. So fehlten Ende 2014 schon 135 Krippen- und 160 Kita-Plätze. Die Stadt sieht die Ursache für das größere Interesse besonders in der positiven Entwicklung des Arbeitsmarkts und veränderter Gesetzeslage. Seit 2013 hat jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz.

Ist-Stand: So viele Kita-Plätze wie lange nicht mehr

In den vergangenen Jahren hat die Stadt die Zahl ihrer Betreuungsplätze ordentlich aufgestockt. Aktuell stehen in Freital 3408 Plätze in Kitas und Horten zur Verfügung. Das sind in der jüngeren Zeit so viele wie noch nie. Konkret gibt es in Freital 1381 Kindergarten-Plätze, 685 Plätze in den Krippen und im Hort 1369 Plätze.

Und es werden noch mehr. So gibt es nach dem Umbau der Grundschule „Am Albertschacht“ in Wurgwitz ab Herbst auch 124 neue Kitaplätze, davon 24 in der Krippe. Mit 172 Hortplätzen stehen dann zehn mehr zur Verfügung als bisher. Auch in Birkigt gibt es ab Mitte 2019 mehr Plätze für Hortkinder. In dem geplanten Anbau können nach Unterrichtsschluss dann 140 Schüler betreut werden.

Insgesamt gibt es in Freital 22 Kitas und Horte, acht davon sind in freier Trägerschaft. Zusätzlich sichern 25 Tagesmütter und -väter die Betreuung ab. Die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz ist je nach Alter unterschiedlich: In der Krippe sind aktuell 92 Prozent der Ein- bis Dreijährigen angemeldet, im Kindergarten liegt die Anmeldequote bei 94 Prozent. Im Hort werden 85 Prozent der Grundschüler betreut.