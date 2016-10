2020, 2021 oder gar nicht? Der Stadtrat tut sich schwer: Die einen wollen den Tag der Sachsen, andere nicht. Eine schnelle Entscheidung wird es nicht.

Mit oder ohne Diskussionen: Die Stadt Großenhain war 2014 Ausrichter des Tages der Sachsen (im Bild Festumzug). Ob Görlitz sich nach 1993 zum zweiten Mal um die Ausrichtung des größten Volksfestes im Freistaat bewirbt, ist noch nicht geklärt. © Robert Michael

Tag der Sachsen in Görlitz – ja oder nein? Dass das keine leichte Entscheidung werden wird, wurde einmal mehr im Stadtrat deutlich. Nicht mal eben so aus dem Bauch heraus beschließen, sondern genau wissen, was da auf die Stadt zukommt, und zwar mit konkreten Zahlen unterlegt. Das fordern die Görlitzer Linken – um dann eine Entscheidungsgrundlage für alle Stadträte zu haben. Eine entsprechende Beschlussvorlage, die vom Oberbürgermeister ein Konzept fordert, wurde aber in der jüngsten Ratssitzung abgelehnt. Nach schier endloser Diskussion.

Anscheinend ist der Rat gespalten. Renate Schwarze (SPD) bezweifelt, ob die Stadt überhaupt einen weiteren Tag der Sachsen braucht. 1993 war Görlitz Ausrichter des zweiten Sachsentages. „Das hat uns damals viel gebracht.“ Trotzdem findet sie, habe die Stadt heute mit Altstadtfest und Viathea ein Kulturangebot, das „eine Marke“ sei, auf die man nicht verzichten wolle. Auch nicht 2021, denn sollte der Tag wirklich in diesem Jahr in Görlitz ausgerichtet werden, würde er wohl mit dem Altstadtfest und der 950-Jahr-Feier der Stadt zusammenfallen. „Für die 950 Jahre passt der Rahmen des Sachsentages aber nicht“, findet Renate Schwarze. Und immer jede Chance auf Fördermittel zu ergreifen, das könne auch mal in einem Desaster enden.

Fördermittel winken jedem Ausrichter des größten sächsischen Volksfestes. Von 700000 Euro ist die Rede. Ein Großteil dieser Fördermittel vom Freistaat können für neue Straßen verwendet werden. Vereinen, die sich einbringen, winken insgesamt 100000 Euro Unterstützung. Die Linken allerdings geben zu Bedenken, dass alle Ausrichter der vergangenen Jahre zusätzlich zu den Fördermitteln um die 1,5 Millionen Euro selbst in die Hand genommen haben. Geld, das Görlitz nicht mal eben so übrig habe, wie Mirko Schultze von der Fraktion sagte. Er regte an, mal über eine andere Gestaltung des Sachsentages nachzudenken, der sich für ihn als großes Straßenfest, mit Bühnen, Festumzug und MDR definiere. „Vielleicht kann man das etwas nachhaltiger machen. Es sollte ein einmaliges Erlebnis werden, das aus den anderen Sachsentagen heraussticht.“

Worin sich die meisten einig sind: Das braucht Zeit. „Wir sind noch nicht so weit, ein Konzept zu erstellen“, so CDU-Chef Octavian Ursu, auch wenn er erwähnte, dass es für 2021 mit Freital schon einen möglichen Mitbewerber gebe, die Stadt bereits einen Stadtratsbeschluss habe und ab November eine Arbeitsgruppe sich mit dem Sachsentag befasse. Für eine Bewerbung ist es momentan noch zu früh, sowohl für Freital, die bislang noch nicht Ausrichter war, als auch für Görlitz. Die Ausschreibung erfolgt etwa drei Jahre vorher, die Bewerbungsfrist liegt bei etwa zwei Jahren. Octavian Ursu regte auch an, sich für 2020 zu bewerben. Dann könnte man 950-Jahr-Feier und Sachsentag klar trennen.

Fakt ist für ihn: Erst, wenn die Verwaltung so weit sei und eine gut ausgearbeitete Vorlage auf den Tisch bringt, sollte der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss fassen. „Ich persönlich halte den Tag der Sachsen in Görlitz für eine gute Idee. Das kann eine gute Sache für die Stadt selbst und nach außen werden“, so Ursu. Rolf Weidle (Bürger für Görlitz) schlug vor, sich in den Ausschüssen näher damit zu befassen und sprach Oberbürgermeister Siegfried Deinege damit wohl aus dem Herzen: „Es gibt viele Interessenlagen. Wir müssen genau überlegen, was und wann“, so Deinege. So schnell wird es vermutlich also keinen Beschluss zum Ja oder Nein geben.

