202 Seiten voller Busse und Bahnen Noch bis Freitag liegt der Entwurf des Nahverkehrsplans für die Oberlausitz öffentlich aus. Die SZ hat darin geblättert.

Ein Stadtbus nähert sich der Haltestelle am Bautzener Bahnhof. Der Stadtverkehr in Bautzen ist zu unübersichtlich, kritisiert der Verkehrsverbund. Archivfoto: SZ/Uwe Soeder © Archivfoto: Uwe Soeder

Das Werk ist eine Fundgrube für alle, die sich für die Oberlausitz in Zahlen interessieren. Natürlich drehen sich im Entwurf des Nahverkehrsplanes für die Region die meisten Zahlen eben um Verkehr. Aber um den überhaupt planen zu können, brauchen die Zuständigen ja erst einmal Zahlen über die Region, um die es geht. Und die stehen auch in dem Papier.

Einige Kostproben: Zum Stichtag am 30. September 2015 lebten im Gebiet des Verkehrsverbundes Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) – dazu gehören der gesamte Landkreis Görlitz und der östliche Teil des Landkreises Bautzen – genau 394 674 Menschen, im Durchschnitt 128 pro Quadratkilometer. 41 Prozent der Einwohner leben in den jetzigen oder ehemaligen Kreisstädten. In Görlitz liegt die Bevölkerungsdichte am höchsten, hier leben 810 Personen auf einem Quadratkilometer; in Niesky sind es dagegen nur 178. Die Planer gehen davon aus, dass das Zvon-Gebiet bis 2030 noch einmal zehn Prozent Einwohner verlieren wird. Das wären rund 40 000 Menschen – oder anders gesagt: fast so viele, wie heute allein in Bautzen wohnen. Wer mit diesem Szenario im Hinterkopf einen zugleich halbwegs attraktiven und bezahlbaren Nahverkehr der Zukunft planen soll, ist nicht zu beneiden.

Busse umrunden die Erde 309-mal

Das gilt aber auch für alle, die den Planentwurf für den Nahverkehr von der ersten bis zur letzten Seite lesen wollen oder müssen. Das Dokument umfasst 202 Seiten voller Zahlen und Fakten, eingebettet in juristisch exakte Formulierungen über Regional- und Verkehrsplanung. Gegenüber dem letzten Nahverkehrsplan von 2011 haben die Autoren beachtlich zugelegt, damals genügten ihnen 171 Seiten, obwohl in der Zvon-Region noch rund 12 000 Einwohner mehr lebten. Aber allein elf Seiten gehen diesmal ja schon für Inhalts- und Abkürzungsverzeichnis drauf. Wer wüsste auch schon auf Anhieb, was ÖPNVFinAusG bedeutet? Antwort: Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr. Wieder was gelernt.

Auf mehr als 60 Seiten schildert der Zvon, wie der Nahverkehr jetzt organisiert ist. Hier fliegen dem Leser die Zahlen nur so um die Augen. Da sind die Angaben, dass es im Zvon-Gebiet 62 Bahnhöfe oder Haltepunkte und 1 650 Bushaltestellen gibt, noch vergleichsweise leichte Kost. Der am meisten genutzte Bahnhof ist übrigens Görlitz, wo im Zähljahr 2014 mehr als 1,2 Millionen Bahnreisende ein- oder ausstiegen. Linienbusse legen im Zvon-Gebiet jährlich insgesamt fast 12,4 Millionen Kilometer zurück. Oder anders gerechnet: Sie fahren 309-mal um die Erde. Die am stärksten genutzte Buslinie in der ganzen Oberlausitz ist die 50 zwischen Löbau und Ebersbach-Neugersdorf. Hier fahren jährlich mehr als 300 000 Menschen mit.

Stadtverkehr könnte mehr leisten

Stadtverkehr gibt es in Bautzen, Bischofswerda, Görlitz, Löbau, Weißwasser und Zittau. Allein in Görlitz steigen pro Jahr mehr als vier Millionen Fahrgäste in Stadtbusse oder Straßenbahnen. In den anderen fünf Städten findet der Zvon die Nutzung der Stadtverkehre „nicht zufriedenstellend“. So fahren in Bautzen jährlich nur gut eine Million Menschen mit Stadtbussen. Deshalb wiederholt der Zvon im jetzigen Planentwurf eine Anregung, die er schon vor fünf Jahren gegeben hatte – aber offenbar vergeblich: Der Stadtverkehr in Bautzen solle übersichtlicher gestaltet werden und die Altstadt einbeziehen. Für Bischofswerda und Weißwasser stellt der Verkehrsverbund den Sinn von Stadtlinien sogar gänzlich infrage.

Die am meisten genutzte Stadtverkehrs-Haltestelle im ganzen Zvon-Gebiet befindet sich am Görlitzer Demianiplatz. Hier steigen jährlich mehr als 1,8 Millionen Fahrgäste ein, aus oder um. Außerhalb der Stadtverkehre heißt die meistgenutzte Bushaltestelle Wilthen, Schule. Hier betreten oder verlassen pro Jahr rund 180 000 Menschen einen Bus.

Züge richten sich nach Fernverkehr

In Zukunft will der Zvon Bahnen und Busse mehr miteinander verknüpfen, also bessere Anschlüsse. Der Fahrplan für die Regionalexpress-Züge zwischen Dresden und Görlitz beziehungsweise. Zittau soll sich nach den Anschlüssen zum Fernverkehr Richtung Leipzig in Dresden-Neustadt richten. Eine Renaissance abbestellter Bahnlinien wie Bautzen–Wilthen soll es nicht geben. Auf mehr als 15 Buslinien will der Zvon mindestens einen Stundentakt zwischen 8 und 20 Uhr durchsetzen, unter anderem Löbau–Zittau, Bautzen–Hoyerswerda und Görlitz–Rothenburg. Zwischen Zittau und dem polnischen Bogatynia könnte sich der Zvon einen Busverkehr vorstellen.

Der Entwurf des Plans kann noch bis Freitag dieser Woche in den Landratsämtern Bautzen (Außenstelle Kamenz) und Görlitz (Außenstelle Zittau), in der Stadtverwaltung Görlitz sowie in der Geschäftsstelle des Verkehrsverbundes Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) in Bautzen zu den Sprechzeiten eingesehen werden. Außerdem veröffentlicht der Zvon den Entwurf auf seiner Internetseite. Schriftliche Stellungnahmen nimmt der Zvon bis zum 3. März entgegen. Hinweise und Einsprüche will der Zvon mit den Landkreisen Bautzen und Görlitz sowie mit der Stadt Görlitz besprechen. Das letzte Wort hat dann die Verbandsversammlung des Zvon.

