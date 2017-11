2018 wird wieder ein Baujahr Im nächsten Jahr soll es mit den ersten Arbeiten zum Bau der Brücke Schillerstraße losgehen. Bei der neuen Sporthalle in Nord ist man schon weiter.

Zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße wird die Brücke über die Mulde geschlagen. Im nächsten Jahr beginnen voraussichtlich die Vorbereitungen, richtig losgelegt wird vielleicht erst 2019. © Dietmar Thomas

Als es in der vergangenen Woche mal wieder einen Rückstau von der Muldeninsel bis zum Körnerplatz gab, wird sich mancher Autofahrer gedacht haben: Wie gut wäre es, auf der Schillerstraße einfach gerade aus zu fahren. Die zweite Muldenquerung ist geplant, aber es wird noch dauern, bis mit dem Bau begonnen werden kann. „Wir sind dabei, den Fördermittelantrag zu stellen. Das wird vielleicht noch in diesem Monat erfolgen. Es wäre schön, wenn wir im Frühjahr den Förderbescheid hätten“, sagte Baudezernent Thomas Hanns. Erst, wenn die Finanzierung des 5,6 Millionen Euro teuren Vorhabens steht, kann die Stadt mit den Ausschreibungen beginnen. Einer der ersten Akte: Das Baufeld am Ende der Schillerstraße wird von Experten einer zertifizierten Spezialfirma abgesucht und geschützte Tiere umgesiedelt. Das soll unter anderem mit Zauneidechsen passieren.

Ob dann im kommenden Jahr schon mit den eigentlichen Arbeiten begonnen wird, ist noch nicht absehbar. „Es ist sicherlich sinnvoll, erst nach dem Winter mit den Bauarbeiten zu beginnen“, sagte Thomas Hanns. Geplant ist eine reine Bauzeit von einem Jahr – mit Unterbrechung etwa 16 Monate. Die Konkretisierung der Bauplanungen für die Brücke werde gerade vorgenommen. Die Baukosten waren gegenüber den ersten Schätzungen noch einmal deutlich angestiegen: um rund 1,6 Millionen Euro. Nach der Baugrunduntersuchung stand fest, dass eine aufwendige Gründung für das Bauwerk notwendig ist. Allein diese sorgt für Mehrkosten von rund 900 000 Euro.

Bei dem zweiten großen Bauvorhaben der Stadt – dem Neubau der Sporthalle in Döbeln Nord, ist die Stadtverwaltung schon deutlich weiter. Dort liegt der Fördermittelantrag seit dem Sommer vor. „Auch wenn er nicht so üppig ist“, sagte Hanns. Während die Stadt beim Bau der Brücke fast 90 Prozent der Gesamtsumme als Zuschuss erwartet, sind die Schulbaufördermittel für die Sporthalle mit 40 Prozent deutlich geringer bemessen. Der gesamte Bau kostet rund 4,2 Millionen Euro, wovon die Stadt 2,5 Millionen selbst aufbringen muss.

Die vorbereitenden Arbeiten sind schon erfolgt. Im Baufeld hinter dem Schulzentrum Am Holländer hatten diverse Versorgungsleitungen umverlegt werden müssen. „Die Ausschreibungen der Bauleistungen laufen jetzt an“, sagte Hanns. Die Stadtverwaltung hofft auf die Beteiligung vieler Anbieter und auf gute Ergebnisse. Im Dezember planen viele Firmen fürs kommende Jahr voraus, sagte Hanns. Wegen der guten Auftragslage hatte es in diesem Jahr in einigen Fällen nur eine geringe Beteiligung an Ausschreibung mit Angeboten gegeben, die weit über den Schätzungen der Planer lagen. Mehrfach konnten Aufträge erst nach einer weiteren Ausschreibungsrunde vergeben werden.

