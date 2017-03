2017 wird das Jahr des Straßenbaus 15 auf einen Ritt: So viele Straßen sollen saniert werden. Wann gebaut wird, steht nur in einem Fall schon fest.

Die Kreisstraße bei Bielatal, die Straße zwischen Berggießhübel und Zwiesel und die Sebnitzer Straße in Bad Schandau sind drei von 15 Straßen, an denen in diesem Jahr im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gebaut werden soll. Die Bielataler Straße ist mit 4,5 Kilometer das längste, zwei Brücken bei Rennersdorf sind mit 1,1 Millionen Euro das teuerste Vorhaben.

Nähere Angaben zum Bauablauf, mögliche Verkehrseinschränkungen und konkrete Termine liegen noch nicht vor. „Wir haben jetzt erst einmal grünes Licht bekommen, nun geht es in die Abstimmungen“, so Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes für Straßen und Verkehr. Klar ist jedoch schon, dass die Sebnitzer Straße aufgrund des Schülerverkehrs in den Sommerferien gebaut werden muss. Aufgrund der Häufung der Baustellen im Osterzgebirge werden von den dortigen Kommunen massive Auswirkungen befürchtet.

Neben den neuen Vorhaben werden begonnene fortgeführt. Das betrifft vor allem den letzten Abschnitt des Radweges zwischen Königstein und Schandau. (SZ/sab)

