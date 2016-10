2017 kein Theater im Boxberger Ohr Besuchern wird in der nächsten Saison weniger Kultur geboten. Das bedeutet aber nicht, dass die Spielstätte ungenutzt bleibt.

Archivbild:Einweihung des Amphitheaters im Ohr bei Boxberg © Rolf Ullmann

Derzeit sei es nicht geplant, dass die Gemeindeverwaltung Boxberg in der kommenden Saison Veranstaltungen im Theater im Ohr organisiert. Darüber informiert Bürgermeister Achim Junker (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Als Grund nennt er die haushaltsrechtlichen Zwänge, die Boxberg derzeit wegen Steuerrückzahlungen in Millionenhöhe an den Energiekonzern Vattenfall hat. Indem keine Veranstaltungen im Theater am Boxberger Ufer des Bärwalder Sees stattfinden, spart die Gemeinde Kosten ein.

Die Entscheidung der Gemeinde bedeutet aber nicht, dass das Theater 2017 leer bleiben muss. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Vereine, Institutionen oder Unternehmen bereit erklären, das Theater im Ohr weiterhin mit Leben zu erfüllen“, erklärt der Bürgermeister. Dabei gelten die allgemeinen Bedingungen, wenn Einrichtungen sowie Land- und Wasserflächen am Bärwalder See beziehungsweise in der Gemeinde Boxberg genutzt werden.

Die vergangene Saison ist eher durchwachsen verlaufen. Von den für das Theater im Ohr geplanten Veranstaltungen haben lediglich drei wie geplant im Freien stattgefunden, erklärt Achim Junker. Grund dafür ist das schlechte Wetter gewesen. Zu den drei Veranstaltungen gehören die Auftaktfeier zum 40. Bundeswettbewerb im Rettungsschwimmen, Teile des Cherry Beach Festivals und das Konzert des Jugendchores „Arion“. Alle anderen Veranstaltungen sind ins Ausweichquartier – den großen Saal im Tourismusinformationszentrum neben dem Theater im Ohr – verlegt worden.

zur Startseite