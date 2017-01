2016er-Weine komplett kontrolliert Am 1. Februar beginnt in der Winzergenossensenschaft das Abfüllen mit der Sorte Müller-Thurgau.

„Wir freuen uns über einen Jahrgang mit einem hohen Ertrag und einer sehr guten Qualität“ – Winzergnossenschaft-Geschäftsführer Lutz Krüger. © SZ-Archiv/C. Hübschmann

Sehr gute Qualität bei hohem Ertrag: Der 2016er-Jahrgang werde ein hervorragender Jahrgang für die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, so das Unternehmen. Die Genossenschaft, mit 1 500 angeschlossenen Winzern Sachsens größter Weinerzeuger, hat den 2016er-Goldriesling bereits mit großem Erfolg auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vorgestellt. Nun sind weitere Weine des neuen Jahrganges abfüllbereit.

„Wir freuen uns über einen Jahrgang mit einem hohen Ertrag und einer sehr guten Qualität. Wir beginnen die Abfüllung am 1. Februar mit der Sorte Müller-Thurgau“, sagt Lutz Krüger, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft.

Besonderes Augenmerk legte die Winzergenossenschaft in den letzten Monaten auch auf die Perfektionierung der innerbetrieblichen Prozesse. Das Qualitätsmanagement-Team steht seit Herbst 2015 unter der Leitung von Qualitätsmanager Philipp Krüger, studierter Wirtschaftsingenieur. Es wurden unter anderem verbindliche Maßnahmen festgelegt, um die Beeinträchtigung der verkaufsfertigen Weine durch Reste von Pflanzenschutzmitteln selbst dann auszuschließen, falls Winzer sich nicht an ihre Pflichten als Sachkundige für Pflanzenschutzmittel halten sollten.

„Alle 2016er-Weine wurden von uns bereits, unabhängig von behördlichen Kontrollen, in einem akkreditierten Institut auf Reste von Pflanzenschutzmitteln geprüft, sodass wir sicher sind, dass alle Weine unbelastet sind. Die weitere Aufklärung und Schulung unserer Winzer und unser überarbeitetes Qualitätsmanagement-Konzept haben also gefruchtet“, freut sich Lutz Krüger. „Auch die wiederholt bestandene Zertifizierung für Lebensmittelunternehmen durch ein anerkanntes Institut bestätigt diese Maßnahmen“, so Philipp Krüger. (SZ/pa)

