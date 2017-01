2016 war in Görlitz zu warm 2016 gehört in Görlitz zu den 15 wärmsten Jahren seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Und das betrifft nicht sie Sommermonate.

Baden war auch im September im Berzdorfer See, hier an der Blauen Lagune, noch problemlos möglich. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Die Wetterwarte Görlitz zieht Bilanz: 2016 war zwar warm, der Niederschlag lag etwas über dem Durchschnitt. Und: Es gab viel Sonne. Vor allem der Februar und September waren zu warm. Das Jahr 2016 war in Görlitz mit einer mittleren Temperatur von 9,6 Grad Celsius um 1,4 Kelvin zu warm. Es gehört damit zu den 15 wärmsten Jahren seit Beginn regelmäßiger Temperaturaufzeichnungen in der Neißestadt im Jahre 1837.

Besonders hoch waren die positiven Abweichungen in den Monaten Februar und September mit jeweils mehr als 3 Kelvin. Nur zwei Monate, der Oktober und der November, waren zu kühl. Alle anderen Monate hatten eine positive Abweichung vom jeweiligen Referenzmittel. Mit 32,5 Grad Celsius wurde bereits am 24. Juni die Jahreshöchsttemperatur registriert. Der Tiefstwert wurde mit minus 12,7 Grad Celsius am 18. Januar gemessen. Es gab 51 Sommertage mit mindestens 25 Grad Celsius. Das ist die höchste Anzahl seit dem Jahre 2003. Die 30-Grad-Marke wurde an sieben Tagen geknackt. An 82 Tagen sank die Temperatur unter den Gefrierpunkt ab, aber nur an 15 Tagen blieb die Temperatur ganztags unter null Grad.

Der Mai 2016 war besonders trocken. Mit einer Jahressumme von 693 Liter pro Quadratmeter wurden 106 Prozent des Normalwertes erreicht. Besonders trocken war der Mai, der mit 34,3 Liter Niederschlag nur 52 Prozent seines Normalwertes brachte. Demgegenüber zeigten sich insbesondere die Monate Februar und Oktober ausgesprochen nass. Sie brachten jeweils mehr als 160 Prozent des Normalwertes. Die höchste Tagessumme des Jahres wurde in den Morgenstunden des 15. Juli mit 41,6 Litern gemessen. An 44 Tagen fielen die Niederschläge als Schnee oder Graupel oder waren zumindest damit vermischt.

Schnee gab es vor allem im Januar. Eine wenigstens teilweise zusammenhängende Schneedecke lag in Görlitz an 30 Tagen. 20 Tage davon entfallen allein auf den Januar. Die größte Schneehöhe konnte an der Wetterwarte am 1. März mit elf Zentimetern gemessen werden.

Der Dezember war sehr sonnenreich. Die Sonne zeigte sich 2016 über Görlitz reichlich. Mit 1 746 Sonnenstunden wurden 106 Prozent des Normalwertes erreicht. Besonders sonnenscheinreich zeigte sich dabei der Dezember. Mit 91 Sonnenstunden bescherte er uns 202 Prozent des Monats-Normalwertes. An 48 Tagen des Jahres wurde Nebel beobachtet.

