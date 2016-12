„2016 war ein Baujahr“ Landrat Damm lässt das Jahr mit allen Höhen und Tiefen für den Kreis Revue passieren. Er spricht auch über die Ereignisse in Berlin.

2016 war ein Jahr des Bauens, sagt der Landrat.. © Symbolfoto/dpa

Eigentlich habe Landrat Matthias Damm (CDU) das jährliche Abschlusspressegespräch in Freiberg mit positiven Worten einleiten wollen, sagte er. „Aber die schlimmen Ereignisse in Berlin überschatten derzeit alles. Es ist für mich eine abartige Situation, wenn Weihnachtsmärkte als Orte des Friedens und der Freude von Polizisten mit Maschinengewehren und Betonklötzen geschützt werden müssen.“ Auf dem Christmarkt in Freiberg gab es am Dienstag eine Gedenkminute für die Opfer und Verletzten.

Dennoch blickte Damm, wie geplant, kurz auf die vergangenen Monate zurück. „Unter dem Strich war es ein sehr ereignisreiches, intensives, aber in Summe für Mittelsachsen ein gutes Jahr.“ 2016 sei vor allem ein „Baujahr“ gewesen. „Allein im Kreisstraßenbereich gab es 35 Maßnahmen“, sagte der Landrat. Er bedauere, dass noch nicht alle Sanierungsvorhaben in die Tat umgesetzt werden konnten. „Wir mussten einige Ausschreibungen aufheben. Die Firmen sind gut ausgelastet und haben Angebote abgegeben, die teilweise doppelt so hoch waren wie die geplanten Kosten“, erklärte er. Damm betonte, dass der Straßenbau 2017 eine hohe Priorität habe.

Der Landkreis verliere nach wie vor Einwohner – „maßgeblich bestimmt durch den Überhang an Sterbefällen im Verhältnis zu den Geburten“, sagte Matthias Damm. Er wies auf einen für ihn erfreulichen Aspekt hin: „Zu- und Wegzug halten sich in etwa die Waage.“ Mit verschiedenen Aktionen und Institutionen, wie beispielsweise der in diesem Jahr neu eingerichteten Nestbauzentrale, sollen zusätzliche Anreize für einen Umzug in den Landkreis Mittelsachsen geschaffen werden. „Straßen, Investitionen, Breitbandausbau und die medizinische Versorgung wollen wir weiter verbessern, um im Wettbewerb der Landkreise bestehen zu können“, sagte Matthias Damm.

zur Startseite