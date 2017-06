200 000 Euro für Kunst am Kreisel Eine moderne Skulptur soll im neuen Kreisverkehr in Bautzen ihren Platz erhalten. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg.

Noch wird am Schliebenkreisel eifrig gebaut. Wenn alles fertig ist, soll hier ein Kunstwerk aufgestellt werden. © Uwe Soeder

Schon mit dem Baubeschluss vor zwei Jahren hatten sich Verwaltung und Stadträte darauf geeinigt, die Mitte des neuen Schliebenkreisels mit einem Kunstwerk zu bestücken. Um eine entsprechende Außenwirkung zu erreichen und dem Eingangsbereich der Stadt gerecht zu werden, ist dies nicht mit einer Kleinplastik getan, wie Baubürgermeisterin Juliane Naumann (parteilos) bereits im Interview mit der SZ betonte. In der Stadtratssitzung am Mittwoch informierte die Baubürgermeisterin nun über das weitere Vorgehen.

So ist für das nächste Jahr ein Künstlerwettbewerb angedacht, über deren Ergebnisse sowohl eine Fachjury als auch die breite Öffentlichkeit entscheiden sollen. Das geschieht in mehreren Etappen. Zunächst können sich Kunstschaffende aus Sachsen, dem Dreiländereck und Bautzens Partnerstädten für die Gestaltung des Schliebenkreisels bewerben. „Maximal sieben Teilnehmer werden ausgewählt“, sagte Naumann. Bevor diese mit ihren Entwürfen starten, sollen die Bautzener Themenvorschläge machen. Im Sinne der Frage: „Was möchten wir am Eingang unserer Stadt sagen?“, erklärte Naumann. Dann können die Künstler loslegen. Eine Fachjury soll im Anschluss die zwei besten Entwürfe bestimmen, zwischen denen wiederum die Bautzener wählen dürfen.

Kunst als Diskussionsgrundlage

Stadtrat Steffen Grundmann (Die Linke) schlug vor, lieber drei Entwürfe in die finale Auswahl zu geben. Falls die beiden Entwürfe der Öffentlichkeit so gar nicht zusagen – es die Wahl zwischen Pest und Cholera wäre, wie Grundmann es überspitzt ausdrückte, gebe es dann noch eine dritte Alternative. Auch CDU-Stadträtin Susanne Hose hatte Bedenken, wenn es um Kunst und Bürgerbeteiligung geht. „Kunst ist nicht populär und hat mit Gefallen wenig zu tun“, warf sie ein. Aber Kunst löse Diskussionen aus, und das bringe uns weiter, meinte Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) dazu.

Was auch immer letztlich auf der Verkehrsinsel stehen wird – Bautzen will einiges dafür bezahlen. 200 000 Euro an Kosten sind vorgesehen. Ursprünglich hoffte Juliane Naumann, Fördermittel in Höhe von 100 000 Euro beantragen zu können. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass nur die Hälfte der Kosten des Wettbewerbsverfahrens – insgesamt 50 000 Euro – gefördert werden können. Diese rund 20 000 Euro sollen jetzt beantragt werden, sodass sie dann im Jahr 2018 zur Verfügung stehen. Der Grundsatzbeschluss für die Durchführung des Wettbewerbs kann damit auch erst im nächsten Jahr erfolgen. Was sich nicht fördern lässt, ist die Umsetzung des Kunstwerkes. Hier rechnet die Stadt mit Kosten von 150 000 Euro.

