20 000 Euro Trost Deutschlands bestem Darts-Profi bleibt bei der WM erneut das Achtelfinale verwehrt. Max Hopp hatte aber einen guten Beistand.

In der zweiten WM-Runde hatte Max Hopp nur selten Gelegenheit zu Jubelausbrüchen. © dpa

Über Weihnachten blieb das Handy aus. Die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp legte in der Heimat im Kreise seiner Liebsten seine Füße hoch und genoss die Feiertage in aller Ruhe bei gutem Essen und dem alljährlichen Fernsehprogramm. Nur weg vom Rummel um seine Person!

Den gab es wegen der Darts-WM in London. Da verpasste am Mittwoch Max Hopp den Achtelfinaleinzug deutlich. Und ein erhofftes Duell gegen den englischen Rekordweltmeister Phil Taylor ist somit vertagt. Der frühere Juniorenweltmeister unterlag in seinem Zweitrundenspiel in London gegen den Belgier Kim Huybrechts mit 0:4.

Gegen den favorisierten Weltranglisten-13. knüpfte Hopp nicht an die starke Leistung in seinem Erstrundenmatch an und scheiterte vor allem am Treffen der Doppelfelder. Traf der 20-Jährige den äußeren Ring der Dartscheibe gegen den Niederländer Vincent van der Voort noch in über 58 Prozent der Fälle, sank die Quote gegen Huybrechts auf gut 26 Prozent.

„Für mich wäre es eine große Ehre, gegen die Legende zu spielen“, hatte Hopp vor dem Match über ein mögliches Duell gegen „The Power“ gesagt. Vor erneut vielen gut gelaunten deutschen Zuschauern im Alexandra Palace platzte dieser Traum. Hopp, dem nur eine „180“ gelang, kann sich mit einer Prämie von 17 000 Pfund (fast 20 000 Euro) trösten.

Damit hat weiter noch nie ein deutscher Spieler den Sprung unter die besten 16 des wichtigsten Darts-Turniers geschafft. Bereits vor zwei Jahren hatte der „Maximiser“ sein Auftaktmatch gewonnen und war daraufhin in der zweiten Runde glatt gescheitert.

Erst zum zweiten Mal nach 2015 durfte Hopp bei seiner fünften WM-Teilnahme zu einem Zweitrundenspiel nach den Feiertagen noch einmal nach London reisen – mit seinem Vater, seiner Freundin Christin aus dem Vogtland und dieses Mal auch mit seinem zwölf Jahre alten Stiefsohn Justin im Schlepptau. Der Junge hatte sich einen Erstrundensieg von Hopp so gewünscht, weil er wegen der Schule bislang noch nie im Ally Pally dabei sein konnte.

Die WM-Unterbrechung über die Feiertage ist eine WM-Besonderheit. Aber das Championat lässt die Profis auch im Kerzenschein nicht los. „Angespannt ist man immer. Man ist über Weihnachten daheim, aber du bist trotzdem noch in der WM drin“, hatte Hopp vor seinem zweiten Match dem TV-Sender Sport1 gesagt. Seine große Nervosität war dem besten deutschen Darts-Profi am Mittwoch dann deutlich anzumerken.

Bemerkenswerte TV-Zuschauerzahl

Das Interesse an der Darts-WM ist unterdessen auch in Deutschland groß. Am Dienstag, als mit Topfavorit Michael van Gerwen, Rekord-Champion Taylor und Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld drei Stars ihre Zweitrunden-Partien bestritten, schalteten zahlreiche Fans ein. Der TV-Sender Sport1 vermeldete für die Sendung am Abend immerhin bemerkenswerte 640 000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 2,7 Prozent entspricht. (sid mit dpa)

