20 000 Besucher auf der LebensArt Über 130 Aussteller und ein viertägiges Programm: Die Großharthauer Lifestylemesse „LebensArt Herbstzauber“ bot am Wochenende tolle Sachen für Haus, Hof und Garten sowie Mode, Schmuck und kulinarische Genüsse.

An den vier Abenden der Verkaufsmesse wurde der Schlosspark festlich beleuchtet. Nicht nur dort konnten sich die Besucher schon auf die Adventszeit einstimmen. An zahlreichen Ständen wurden Deko-Artikel für die Weihnachtszeit verkauft – vom kreativen Adventsgesteck bis zu Weihnachtsbaumkugeln. © Steffen Unger

Die Großharthauer Liftstylemesse „LebensArt“ zieht auch im Spätherbst. Rund 20 000 Besucher kamen zur zweiten Auflage des „Herbstzaubers“ am Wochenende in den Großharthauer Schlosspark. „Mit dieser Resonanz sind wir zufrieden“, sagte Sabine Hill vom Veranstalter Das Agenturhaus mit Sitz in Lübeck am Montagabend auf Anfrage. Rund 130 Aussteller waren präsent. Beim Rahmenprogramm waren die Feuershows, die an drei Abenden zu erleben waren, sowie die Kochshow mit Ralf Zacherl am Sonntagnachmittag bei den Besuchern besonders gefragt.

Die Veranstalter planen bereits fürs nächste Jahr. Die „LebensArt“ 2017 findet vom 16. bis 18. Juni, der „Herbstzauber“ vom 27. bis 29. Oktober in Großharthau statt, sagte Sabine Hill. (SZ)

