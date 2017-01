2 000 mehr Mittagessen geliefert als geplant

Klingenberg betreibt auf dem Gebiet der Altgemeinde Höckendorf seit Jahren eine eigene Mittagessenversorgung. Die „Küche für Jedermann“ liefert Mahlzeiten an die Kitas in Höckendorf und Ruppendorf sowie an die Grundschule Ruppendorf. Wie sich nun herausstellte, wurden im vergangenen Jahr mehr Mittagessen verteilt als geplant.

Rund 2 000 mehr Essen als im Haushalt 2016 kalkuliert. Um das vermeintliche Minus im Etat auszugleichen, hat der Gemeinderat vor Kurzem außerplanmäßig 10 000 Euro abgesegnet. Der Mehraufwand für die Essensherstellung ist aber laut Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) gedeckt. Statt 47 000 Mahlzeiten wie 2015 waren es nun 49 000. „Das hängt damit zusammen, dass 2016 mehr Kinder als erwartet Essen bestellten“, sagt Schreckenbach. Da so aber auch mehr Essengeld eingenommen wurde, sei die jetzt abgesegnete extra Summe rückwirkend gedeckt. (SZ/skl)

