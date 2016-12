2 000-mal Freude Familie Friedrich aus Stolpen organisiert seit vielen Jahren die Paketaktion „Kinder helfen Kindern“. Jetzt macht die Gesundheit nicht mehr mit.

Lydia und Günter Friedrich haben über zehn Jahre lang die Aktion „Kinder helfen Kindern“ in Stolpen organisiert. © Archivfoto: Steffen Unger

Kurz vor Weihnachten herrscht bei Familie Friedrich in Stolpen immer Hochbetrieb. Dann werden Pakete gepackt für Kinder in ärmeren Ländern. Seit über zehn Jahren organisieren Lydia und Günter Friedrich die Paketaktion „Kinder helfen Kindern“ der Hilfsorganisation Adra Deutschland.

Das Prinzip ist einfach, die Freude dagegen groß. Wer mitmachen möchte, bekommt von Familie Friedrich ein leeres Paket. Das kann dann mit fast allem gefüllt werden, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Auch Schulhefte oder Stifte können eingepackt werden. Etwas Süßes oder ein kleines Spielzeug kommt auch mit ins Päckchen, eben all das, was die Kinder in den ärmeren Ländern dringend benötigen. Meistens wohnen die Empfänger in Osteuropa. Lydia und Günter Friedrich nehmen die gefüllten Pakete dann wieder entgegen und schauen nochmals rein. Danach werden sie zur Sammelstelle nach Großröhrsdorf gebracht.

In all den Jahren konnten sie insgesamt über 2 000 Pakete an bedürftige Kinder schicken. Dazu kommen über 300 Kartons mit Bekleidung, Wäsche und Kosmetik sowie über 2 000 Euro an Geldspenden. Auch in diesem Jahr hat Lydia Friedrich die Aktion betreut. „Es waren wieder so viele liebe- und übervoll gepackte Pakete dabei“, sagt sie. Besonders möchte sie in diesem Jahr den Schulleiterinnen der Grundschulen in Oberottendorf und Langenwolmsdorf danken. Dort sei die Aktion besonders gut gelaufen.

Insgesamt kamen in diesem Jahr 191 Pakete, acht Kartons und über 300 Euro zusammen. Doch egal wie viele Pakete oder Spenden abgegeben wurden, Lydia Friedrich möchte jeden danken, der sich in all den Jahren in irgendeiner Weise an der Aktion beteiligt hat. Für sie ist es allerdings auch ein trauriger Anlass. Denn es war die letzte Aktion, die sie in so großem Umfang organisieren konnte. Aus gesundheitlichen Gründen möchte sie sich etwas zurückziehen. Die Aktion selbst wird aber an zentraler Stelle in der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten in Pirna weiter geführt. Lydia Friedrich gibt die leeren Pakete in Stolpen aus und kümmert sich dann um den Transport nach Pirna. Und sie hofft, dass im November 2017 wieder viele Pakete für die Aktion „Kinder helfen Kindern“ gepackt werden.

