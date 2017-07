2 000 Euro Strafe erscheinen Unfallfahrer als unangemessen Ein Zittauer Autofahrer hat einen Mann auf einem Überweg schwer verletzt. Danach fühlt er sich ungerecht behandelt.

Wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung hat sich ein 55-jähriger Zittauer vor dem hiesigen Amtsgericht verantworten müssen. Im Mittelpunkt des Prozesses stand ein von ihm verursachter Verkehrsunfall im Januar 2016. Damals war der Angeklagte mit seinem Auto auf der Hammerschmiedtstraße in Zittau unterwegs. Hinter dem Frauenfriedhof bog er nach rechts auf die Brückenstraße ein. Dabei bemerkte er zu spät einen Fußgänger, der von links nach rechts den durch Ampel geregelten Überweg benutzte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich dabei einen Schädelbasisbruch sowie mehrere leichtere Verletzungen zu. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er fünf Tage lang künstlich beatmet wurde. An den 15-tägigen stationären Aufenthalt schlossen sich weitere Behandlungen im Fachkrankenhaus Großschweidnitz sowie diverse Reha-Maßnahmen an. Noch heute leidet der Mann an Konzentrationsschwierigkeiten und ähnlichen Beschwerden.

Der Unfallverursacher wurde zur Zahlung von 50 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt. Gegen diese Entscheidung hatte der Angeklagte Berufung eingelegt, weshalb der Fall jetzt in einer Hauptverhandlung entschieden werden musste.

Dort sagte der Zittauer, dass er sich seiner Schuld natürlich bewusst sei, ihm aber die Höhe der verhängten Geldstrafe von 2 000 Euro unangemessen erscheine. Dabei verwies er darauf, dass er sich zuvor untadelig im Straßenverkehr verhalten habe.

Der Staatsanwalt verwies auf die Schwere der Unfallfolgen für den Geschädigten. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er am Ende der Beweisaufnahme erneut auf 50 Tagessätze plädieren werde. Entscheidend in diesem Fall seien die entstandenen Folgen, sagte auch Richter Holger Maaß. Bei einem Urteilsspruch sei er nicht an das angedrohte Strafmaß gebunden. Es könne also nicht nur besser, sondern auch härter werden. Deshalb empfahl er dem Angeklagten und seiner Verteidigerin dringend, den Einspruch zurückzunehmen. Diesem Rat folgten sie nach kurzer Beratung. Damit ist der Strafbefehl rechtskräftig.

