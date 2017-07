2 000 Euro im Jahr für Fundtiere Pirna zahlt für die Versorgung der herrenlosen Tiere. 2016 waren das elf Katzen und zwei Hunde.

Katzen sind in der Regel gut vermittelbar. Erst einmal müssen Fundtiere aber medizinisch versorgt werden. © dpa

Die Stadt hat im vergangenen Jahr fast 2 000 Euro für Fundtiere ausgegeben. Dies geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des partei- und fraktionslosen Stadtrates Thomas Mache hervor. Der Abgeordnete hatte sich kürzlich erkundigt, wohin in Pirna aufgegriffene Fundtiere gebracht werden, wie viele 2016 gefunden wurden, wie viel deren Unterhalt kostet und wer finanziell dafür aufkommt. Nach Aussage des Rathauses wurden im zurückliegenden Jahr elf Katzen sowie zwei Hunde sichergestellt und kostenpflichtig versorgt. In der Regel, so die Stadt, werden die Fundtiere in die Tierklinik Dr. Düring nach Rennersdorf gebracht. Einen Rahmenvertrag darüber mit dem Veterinär gebe es allerdings nicht. Bei Fundtieren, welche die Gemeinde sicherstellt, versorgen und unterbringen lässt, trage diese auch die Kosten. Diese belaufen sich nach Aussage der Stadt im Normalfall auf etwa 100 Euro je Katze. Bei Hunden, deren Vermittlung in der Regel schwieriger sei und sie daher länger untergebracht werden müssen, können auch Beträge über 1 000 Euro entstehen. (SZ/mö)

zur Startseite