2000 Euro für die Schwimmer Hitradio RTL spendiert die Summe, weil der Sportclub bei der Aktion „Scheine für Vereine“ mitgemacht hat.

Tim (9), Nick (3) und Anett Sabath unterstützen am Montag das Hallenschwimmbad mit ihrer Unterschift. © Sebastian Schultz

Der SC hat’s geschafft: Insgesamt 310 Unterstützer haben sich am Montag spontan am Hallenschwimmbad eingefunden – und ihre Anwesenheit per Unterschrift dokumentiert. Der Verein bekommt nun 2 000 Euro von Hitradio RTL. „Wir können das Geld für unsere neue Zeitmessanlage gut gebrauchen“, sagt Katharina Schade von der Abteilung Schwimmen. Die Anlage koste rund 30 000 Euro und werde für Wettkämpfe benötigt. Der Verein hatte sich auf der Internetseite des Senders beworben und konnte so an der Aktion „Scheine für Vereine“ teilnehmen. (SZ)

