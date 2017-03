2 000 Euro für den Boxclub Mit 257 Unterschriften konnte der Verein seinen Gewinn bei Hitradio RTL jetzt verdoppeln.

Hitradio RTL beglückte am Mittwoch den Boxclub Radeburg. Der hatte sich bei der Aktion „Scheine für Vereine“ beworben. Erik Benke war der aufmerksame Hörer, der dem Klub die ersten 1000 Euro sicherte, nachdem der Verein am Morgen im Radio genannt worden war.

Ab 16 Uhr konnte der Boxclub in Radeburg neben dem Radiomobil um Unterschriften kämpfen, so wie es schon dem Großenhainer Rollsportverein geglückt war. Pro Unterschrift sollten fünf weitere Euro in die Kasse fließen. Mit 257 Namen wurde das Ziel deutlich übertroffen. Vereinschef Paul Sperling nahm einen Scheck über 2000 Euro von Hitradio-Moderatorin Ariane Fiedler entgegen. Das Geld soll in den Hallenboden im Objekt auf der Bahnhofstraße investiert werden. Darüber freuten sich die Boxsportler sehr. Und mit ihnen alle Freunde, Kollegen, Nachbarn und Angehörige, die auf der Bahnhofstraße unterschrieben hatten. (SZ)

