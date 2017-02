2 000 Asylsuchende dürfen bleiben Das Jobcenter kümmert sich um die Flüchtlinge. Wie viele ihre Familien nachholen, kann der Kreis nicht sagen.

Der Zustrom an Flüchtlingen, die Asyl in Mittelsachsen suchen, ist in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Waren es Ende 2015 noch knapp 250 Personen, die im Kreis bleiben wollten, sind es derzeit etwa 50 pro Monat. Asyl bleibt trotzdem ein Thema. Denn die Flüchtlinge, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, haben auch die Möglichkeit, Ehepartner und Kinder nach Deutschland zu holen.

Bis Ende 2016 erhielten rund 2 030 Asylbewerber eine Aufenthaltserlaubnis, mit 1 567 die Mehrheit im vergangenen Jahr, 461 im Jahr 2015. „.Wie viele von ihnen von der Möglichkeit des Familiennachzugs Gebrauch machen, können wir nicht sagen. Wir können auch nicht sagen, wie viele Personen dann – möglicherweise – nachgeholt werden“, so Lisa-Maria Schöne von der Pressestelle des Landratsamtes.

Mitarbeiter helfen bei Integration

Für die Flüchtlinge, die eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben, ist das Jobcenter zuständig. Die Personen fallen in den Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II. Der Landkreis unterstützt die Asylbewerber mit derzeit sechs Integrationskoordinatoren, die zum 1. Februar ihre Arbeit aufgenommen haben. Gemeinsam suchen diese mit den Flüchtlingen und den Kommunen nach passenden Wohnungen. Die Kosten für diese werden dabei übernommen.

Im Zeitraum von Januar 2015 bis Januar 2017 wurden in ganz Sachsen rund 54 000 Asylanträge gestellt. Über fast 51 800 Anträge ist bereits entschieden worden. Um die 17 700 wurden bisher abgelehnt. Im vergangenen Jahr wurden über 55 Prozent der Anträge positiv beschieden. Das heißt, die Asylbewerber sind als Asylberechtigte oder Flüchtlinge anerkannt worden. 2015 lag die Schutzquote bei 43,3 Prozent. Unter diese Quote fallen aber auch diejenigen Asylbewerber, die nur einen eingeschränkten Schutz erhalten sowie die, bei denen ein Abschiebungsverbot festgestellt worden ist. Bei etwas mehr als 8 000 Anträgen gibt es weder eine Ablehnung noch eine positive Entscheidung. Für diese Anträge war beispielsweise ein anderer europäischer Staat zuständig oder der Antrag wurde zurückgezogen. Konkrete Zahlen zu einer Stadt oder einem Landkreis werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht erfasst, so Edith Avram von der Pressestelle.

zur Startseite